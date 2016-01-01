Сергей Лозница: «Фильм «Донбасс» – о причинах инфекции «война», которая приводит к безвластию»

Режиссер Сергей Лозница, на новый фильм «Донбасс» которого Госкино несколько дней назад выделило государственную финансовую помощь, рассказал, о чем его новая работа. До этого информации о фильме практически не было.

В интервью проекту «Культурный срез» Константина Дорошенко на Bit.ua режиссер отметил, что «Донбасс» о том же, о чем и многие другие его картины: "Так получилось... Это картина о власти. Или о безвластии, о ситуации, в которой вдруг эта власть исчезает, и об обстоятельствах, в которых вдруг воспаляется то, что мы называем войной. То есть проявляется болезнь – я это считаю инфекцией общества, инфекцией, которая деструктуритует общество. Все эти обстоятельства, которые мы могли наблюдать в последнее время, имеют свои основания, свои корни. И это мне интересно исследовать".

По словам Лозницы, с точки зрения истории ничего нового на Донбассе сейчас не происходит. "Если мы возьмем период 1918, 1919, 1920 и 1921 годы – то, что называется гражданской войной и что для нас мифологизировано (у нас у всех есть определенное представление, которое было сформировано в советские времена с определенной точки зрения)... <...> Мы, к сожалению, имеем дело с повторением всего того пройденного, с неизвлеченными уроками", – добавил режиссер.

А в интервью изданию «Афиша Daily» Сергей Лозница уточнил, что фильм вдохновлен снятыми на Донбассе видеороликами. "Как ни странно, все, что я делаю в игровом кино, двигается от документального. То, что произошло [на самом деле], я пытаюсь переделать – документально, но в игровой стилистике. <...> для фильма «Донбасс» я нашел какое-то количество роликов, которые были сняты в то время, переписал, и мы попытаемся их воссоздать. Почти «Театр.doc», но в кино. Мне кажется, это очень интересно: здесь мы постоянно имеем дело с нашим ощущением, что есть подлинно, что есть правда", – рассказал он.

Вместе с тем, отметил режиссер, команда фильма пока еще только «разминает» эту тему, думает над тем, как именно будет его снимать. "Потому что есть очень интересный элемент – камера, которая постоянно присутствует в каждом эпизоде. Все, что там происходит, очень похоже на перформанс, на такой глитч, глюк сознания. Реальность как перформанс, существование как перформанс, отсутствие подлинности переживания", – добавил он.

Напомним, в середине ноября Госкино заключило контракт о предоставлении проекту «Донбасс» госфинансирования в размере 16,7 млн грн.