Сергей Буковский – о своем новом фильме «Главная роль»: LB.ua

Сергей Буковский – режиссер документального кино, известный в первую очередь картинами на масштабные темы – Голодомор, Холокост, Вторая мировая война. На фестивале документального кино о правах человека Docudays UA в этом году состоялась премьера его нового фильма «Главная роль» – о собственной матери, актрисе Нине Антоновой.
В интервью LB.ua Сергей Буковский рассказал об этом фильме, а также о границах, которые документалист не имеет права переступать, состоянии современного документального кино и важности кинообразования для украинской киноиндустрии.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Для меня большая загадка, чем пять лет занимаются студенты в Карпенко-Карого. Сам не понимал, что там делал пять лет. Но когда тебе восемнадцать, время движется иначе. Помню свои ощущения, когда я окончил наш «замечательный» институт, пришел на студию и не мог склеить два плана. Всему я научился у своих старших коллег. Мы учились на студии, но никак не в институте. Хотя там были очень хорошие педагоги.
Мне кажется, что модель высших курсов самая оптимальная и рабочая. Люди знают, для чего они туда приходят. В институт, в основном, идут дети после школы. Думаю, что режиссурой нужно заниматься во взрослом возрасте, когда есть житейский опыт.
Сергей Буковский – о том, почему документальное кино и ТВ не сосуществуют в Украине: «112 Украина»
У каждого режиссера своя грань. Смотря что ты считаешь этой границей. Все зависит, на мой взгляд, какую ответственность ты готов взвалить на себя.
Моя личная граница - не унизить достоинство человека. С мамой было непросто – мы близкие люди. Но у меня есть одно облегчающее обстоятельство – она актриса. Будь она учительницей или бухгалтером, возможно, я не пошел бы на такие откровенные сцены и не приставал бы к ней с такими вопросами. Даже позволял себе на нее прикрикнуть: "Мама, прекрати МХАТ". Наверное, я бы и фильм не стал делать, если бы не было такой возможности – говорить на пределе откровенности.
Мы с самого начала «договорились», что это не документальный, а игровой фильм. И в начале фильма предложили зрителю эту игру, дали камертон восприятия, «договорились» балансировать между игровым и документальным. Сегодня ведь эта граница в кино почти размыта.
Я долго ничего не снимал, скажу честно. Все началось с ерунды, начали снимать с друзьями, появились какие-то эпизоды.
Я боялся, что мама увидит фильм и наотрез откажется от всего того, что мы сделали. Первый раз мы ей показали в кинотеатре «Жовтень». Собрали друзей, коллег, реакция была очень хорошая.На фестивале Docudays были обычные зрители и была очень яркая реакция, во много раз эмоциональней. Мама успокоилась, артистке понравился отклик зрителей – она была довольна.
«У нас очень мало документального кино, нет индустрии»
У нас очень мало документального кино, нет индустрии. Вся мировая документалистика, в основном, сосредоточена на телевидении. Оно его основной потребитель, инвестор и спонсор. У нас нет общественного телевидения. Нет и нет. Что тут обсуждать. Когда у нас будет гражданское общество – тогда и общественное телевидение появится.
Украинская киноакадемия родилась. Я член правления и отсмотрел около 50 фильмов. Отдельные короткие игровые фильмы понравились. <...> Если Киноакадемия каким-то образом поможет украинскому кинематографу, то дай боже. Но фундаментальная проблема – в образовании. Если оно не станет европейским, высокотехнологичным и современным, то ничего не будет. Вместо этого мы продолжаем предъявлять претензии нашему зрителю и упрекать его за то, что он не смотрит украинские фильмы.
Страшно заходить в киношколу Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Потом неделю в себя не можешь прийти. Ты понимаешь, что для нас это недостижимо. И даже близкая (по географическому расстоянию) Лодзинская, которую закончили многие известные польские режиссеры, вызывает отчаянное чувство зависти. Но она дорогая – обучение там стоит около 10 тысяч евро в год.
Боюсь, что «Главной роли» не будет в прокате. Она, как оказалось, неформатная. Для того чтобы фильм попал в кинотеатры, он должен быть не менее 70 минут. Я этого, честно говоря, не знал. Просветили профессионалы дистрибюторы. Но «удлинять» фильм не стал. «Главная роль» идет 64 минуты. Но этим кто-то должен заниматься, я не продюсер и не дистрибьютор. Может быть, и покажут когда-нибудь.
С Андреем Загданским мы долго мечтали сделать фильм о Чернобыле. Был готов проект, получен даже небольшой грант на его развитие. Собрали людей, провели серьезную исследовательскую работу в зоне отчуждения. Приезжал на пару дней замечательный оператор из Германии Сорин Драгой. Съездили в Чернобыль, что-то сняли, даже смонтировали трейлер. Но если делать фильм прокатным, зрелищным, как, например, «Птицы» Жака Перрена, то для этого нужен миллионный бюджет. У нас его не было. И сейчас тоже нет.
Тема остается актуальной, хоть там уже побывали сотни киногрупп и снято сотни фильмов. Мы же хотели сделать нечто другое – созерцательное, медитативное. Как природа себя восстанавливает, когда мы – homo sapiens’ы ей не мешаем.
Словом, поезд уже ушел. Саркофаг накрыли, а это была одна из сюжетных линий. Многих людей, которые там жили, уже нет. А снимать лошадей Пржевальского из окна автомобиля я не хочу.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Facebook-страница Украинской киноакадемии
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