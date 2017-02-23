Сергей Буковский – о своем новом фильме «Главная роль»: LB.ua

У каждого режиссера своя грань. Смотря что ты считаешь этой границей. Все зависит, на мой взгляд, какую ответственность ты готов взвалить на себя.

Моя личная граница - не унизить достоинство человека. С мамой было непросто – мы близкие люди. Но у меня есть одно облегчающее обстоятельство – она актриса. Будь она учительницей или бухгалтером, возможно, я не пошел бы на такие откровенные сцены и не приставал бы к ней с такими вопросами. Даже позволял себе на нее прикрикнуть: "Мама, прекрати МХАТ". Наверное, я бы и фильм не стал делать, если бы не было такой возможности – говорить на пределе откровенности.

Мы с самого начала «договорились», что это не документальный, а игровой фильм. И в начале фильма предложили зрителю эту игру, дали камертон восприятия, «договорились» балансировать между игровым и документальным. Сегодня ведь эта граница в кино почти размыта.

Я долго ничего не снимал, скажу честно. Все началось с ерунды, начали снимать с друзьями, появились какие-то эпизоды.

Я боялся, что мама увидит фильм и наотрез откажется от всего того, что мы сделали. Первый раз мы ей показали в кинотеатре «Жовтень». Собрали друзей, коллег, реакция была очень хорошая.На фестивале Docudays были обычные зрители и была очень яркая реакция, во много раз эмоциональней. Мама успокоилась, артистке понравился отклик зрителей – она была довольна.