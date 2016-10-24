Семен Горов получил госфинансирование на фильм «Декабрьская сказка»

Госкино и компания Big Hand Films заключили контракт на производство художественного полнометражного фильма для семейной аудитории «Декабрьская сказка» («Груднева казка») режиссера Семена Горова.
Как уточняет пресс-служба ведомства, проект стал одним из победителей Десятого питчинга. Господдержка проекта составила чуть более 22,93 млн грн, тогда как общая стоимость производства ожидается на уровне почти 38,22 млн грн.
Продюсером фильма является Мария Каэль, автором сценария – Антон Базелинский.
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«Декабрьская сказка» – это история о взрослении, о вере в сказку о том, что чудеса могут вернуть жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь. Лента расскажет о приключениях второклассника Артема, чья семья переехала из большого города в Карпаты. Накануне Дня Святого Николая к мальчику приходит сам Николай, который на самом деле является вором-домушником. Артему вместе с сестрой и местной детворой приходится проявить настоящую сплоченность, смелость и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого Николая.
Съемки фильма начнутся в январе и продлятся до середины февраля, а премьера запланирована на конец 2018 года.
Как известно, Семен Горов – известный театральный и кинорежиссер, клипмейкер (снял более 50 клипов). Также он является режиссером-постановщиком таких новогодних программ, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Сорочинская ярмарка» и др.
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