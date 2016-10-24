Семен Горов получил госфинансирование на фильм «Декабрьская сказка»

«Декабрьская сказка» – это история о взрослении, о вере в сказку о том, что чудеса могут вернуть жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь. Лента расскажет о приключениях второклассника Артема, чья семья переехала из большого города в Карпаты. Накануне Дня Святого Николая к мальчику приходит сам Николай, который на самом деле является вором-домушником. Артему вместе с сестрой и местной детворой приходится проявить настоящую сплоченность, смелость и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого Николая.

Съемки фильма начнутся в январе и продлятся до середины февраля, а премьера запланирована на конец 2018 года.

Как известно, Семен Горов – известный театральный и кинорежиссер, клипмейкер (снял более 50 клипов). Также он является режиссером-постановщиком таких новогодних программ, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Сорочинская ярмарка» и др.

Фото: Facebook-страница Art Ukraine Gallery