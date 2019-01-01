Семейные проблемы мутантов в первом трейлере фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Разбираться во внутреннем конфликте Людей Икс также предстоит Мистик (Дженнифер Лоуренс), Циклопу (Тай Шеридан), Зверю (Николас Холт), Ртути (Эван Питерс) и злодейке по имени Смит (Джессика Честейн), которая в трейлере пытается убедить Джин, что той не по пути с мутантами.

Напомним также, что в 2020 году нас ждет новый фильм о Харли Квинн.