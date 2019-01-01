Семейные проблемы мутантов в первом трейлере фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Исполнительница главной роли Софи Тернер представила трейлер фильма на Late Night Show Джеймса Кордена. Также стало известно, что релиз супергеройской драмы (иначе «Темного Феникса» не назовешь) перенесли на февраль 2019 года.
В трейлере героиня Тернер (Джин Грей/Феникс) постепенно превращается из одаренного ребенка в сложную личность, раздираемую внутренними противоречиями. Чувствуя себя преданной профессором Ксавье (Джеймс Макэвой), она обращается за советом к Магнето (Майкл Фассбендер).
Разбираться во внутреннем конфликте Людей Икс также предстоит Мистик (Дженнифер Лоуренс), Циклопу (Тай Шеридан), Зверю (Николас Холт), Ртути (Эван Питерс) и злодейке по имени Смит (Джессика Честейн), которая в трейлере пытается убедить Джин, что той не по пути с мутантами.
Напомним также, что в 2020 году нас ждет новый фильм о Харли Квинн.