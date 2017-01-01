Семейная вражда: о чем новый клип Джей Зи Family Feud

Президент Католической Лиги заявил, что само видео не является анти-католическим, но песня включает в себя “анти-черные”, расистские тексты. Напомним, Католическая Лига официально не связана с католической церковью, но своей миссией считает защиту прав церкви, когда против нее совершаются «клеветнические нападения».

Клип Family Feud начинается со сцены в замке. Молодой человек, по всей видимости, член королевской семьи, поднимается по лестнице в комнату своей родственницы и находит ее спящей, после чего закатывает скандал. Вскоре в комнате женщины обнаруживается любовник, который убивает молодого человека, после чего сама героиня убивает своего любовника, оправдывая это тем, что трон должен достаться только ей.

В другой сцене показан мир будущего, где женщины собираются за круглым столом и берутся переписывать Конституцию США на свое усмотрение.

Сам Джей Зи вместе с женой и дочерью появляется лишь на пятой минуте клипа. Действие происходит в католической церкви, где рэпер поет о своем опыте работы наркодилером и исповедуется перед Бейонсе за свои супружеские измены.