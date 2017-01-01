Семейная вражда: о чем новый клип Джей Зи Family Feud

Режиссером нового клипа Джей Зи Family Feud выступила Ава Дюверней («Королева сахарных плантаций»). Восьмиминутный визуальный фильм демонстрирует сцены в духе «Игры престолов» и «Черного зеркала».
Президент Католической Лиги заявил, что само видео не является анти-католическим, но песня включает в себя “анти-черные”, расистские тексты. Напомним, Католическая Лига официально не связана с католической церковью, но своей миссией считает защиту прав церкви, когда против нее совершаются «клеветнические нападения».
Клип Family Feud начинается со сцены в замке. Молодой человек, по всей видимости, член королевской семьи, поднимается по лестнице в комнату своей родственницы и находит ее спящей, после чего закатывает скандал. Вскоре в комнате женщины обнаруживается любовник, который убивает молодого человека, после чего сама героиня убивает своего любовника, оправдывая это тем, что трон должен достаться только ей.
В другой сцене показан мир будущего, где женщины собираются за круглым столом и берутся переписывать Конституцию США на свое усмотрение.
Сам Джей Зи вместе с женой и дочерью появляется лишь на пятой минуте клипа. Действие происходит в католической церкви, где рэпер поет о своем опыте работы наркодилером и исповедуется перед Бейонсе за свои супружеские измены.
Несмотря на то, что съемки проходили в церкви, в песне рэпер произносит фразу АльХамду ли-Ллях (в переводе с арабского -”Вся хвала Аллаху”). В своих интервью Джей Зи часто говорил о том, что не является сторонником ни одной религии в мире, а верит в единого Бога.
Долгое время семья Картеров переживала нелегкие времена в связи со слухами об супружеской неверности Джей Зи, а в 2016 году году Бейонсе выпустила альбом Lemonade, в котором прямо говорила об изменах супруга. Тему семейных отношений не обошел и Джей Зи. В своем новом альбоме “4:44” артист раскаивается в содеянном и надеется на то, что отношения с женой наладятся.
Главным посланием рэпера в треке Family Feud является мысль о том, что никто не побеждает, когда враждует семья.
В клипе также звучат такие строки: “Что лучше, чем один миллиардер? Два! Особенно, если они одного и того же цвета кожи”. Вероятно, рэпер имеет в виду себя и свою жену, ведь в прошлом году состояние Бейонсе и Джей Зи превысило миллиард долларов.
В короткометражном фильме приняли участие жена рэпера Бейонсе и дочь пары Блу Айви, а также Майкл Б. Джордан, Тэнди Ньютон, Треванте Роудс, Джанет Мок и Омари Хардвик.