Selena films экранизирует роман Тараса Прохасько «НепрОсті»

Продакшен Selena films выкупил права на экранизацию романа украинского писателя Тараса Прохасько «НепрОсті», сообщает «МедиаНяня».

"Когда я впервые прочитала роман Тараса Прохасько «НепрОсті» – его первое издание в мягком переплете – для меня это стало потрясением, открытием и огромной радостью, что такой роман создан у нас и о нас. Я четко помню свою мысль: "Это – кино. Этот роман должен воплотиться на экране. И это сделаю я", - говорит руководитель Selena films Нана Суханова.

Сценарий для будущего фильма уже написан. Selena films готовится участвовать с ним в Десятом питчинге Госкино.

"Мы вместе с прекрасным голландским художником украинского происхождения приступаем к раскадровке и переводим сценарий на польский, чтобы показать его потенциальным партнерам из Польши", - добавляет Суханова.

Напомним, в 2015 году Selena films стал победителем конкурса идей развлекательных телеформатов Small World. Big Ideas с проектом «Гонки со звездами» (Drive this!).

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»:

Фото: Facebook Тараса Прохасько