Сегодня в киноклубе «Телекритики» – новый фильм Ксавье Долана

"«Это всего лишь конец света» – самый зрелый фильм Долана: из него неизбежно выветрилось обаяние юности его прошлых картин, но это и сделало фильм более понятным для широкого зрителя, – писали об этой работе Долана критики. – Как образец узнаваемой манеры Долана, «Конец света», видимо, и получил награду Канн, а вместе с тем был яростно раскритикован журналистами, на этот раз обвинившими режиссера в вульгарности".

Адрес – ул. Большая Житомирская, 40. Начало сеанса – 19:30. Цена билета – 50 грн.

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