Сегодня в киноклубе «Телекритики» – новый фильм Ксавье Долана

Киноклуб «Телекритики» совместно с кинотеатром «Лира» продолжают традиционные показы «Артхаус по четвергам». Уже завтра вы сможете увидеть новый фильм Ксавье Долана «Это всего лишь конец света», который завоевал гран-при Каннского кинофестиваля.
Трогательная драма рассказывает об успешном писателе по имени Луи, который в юности сбежал из дома и спустя двенадцать лет возвращается в родной город. Фильм собрал целое созвездие французских звезд – от Венсана Касселя до Марион Котийяр.
"«Это всего лишь конец света» – самый зрелый фильм Долана: из него неизбежно выветрилось обаяние юности его прошлых картин, но это и сделало фильм более понятным для широкого зрителя, – писали об этой работе Долана критики. – Как образец узнаваемой манеры Долана, «Конец света», видимо, и получил награду Канн, а вместе с тем был яростно раскритикован журналистами, на этот раз обвинившими режиссера в вульгарности".
Адрес – ул. Большая Житомирская, 40. Начало сеанса – 19:30. Цена билета – 50 грн.