Сегодня на Netflix выйдет сериал об эксцентричных журналистах

9 июля стриминговая платформа запустит еще одно шоу о буднях людей, охотящихся на истории. У Netflix уже был документальный сериал о стрингерах; на этот раз героями шоу станут работники редакции BuzzFeed News.
Все, кто знаком с BuzzFeed, знают, что они занимаются чем угодно, кроме стандартных новостей. Поэтому и документалка Follow This будет далека от стандартных заметок о буднях и подвигах журналистов. Если верить синопсису на официальном сайте Netflix, речь пойдет о «неожиданных культурных феноменах и противоречивых социальных явлениях».
Первая серия шоу будет посвящена феномену АСМР – ощущению мурашек, которое некоторые люди испытывают от определенных звуков или т.н. визуальных триггеров, – а также целому комьюнити таких людей, сформировавшемуся в YouTube.
Правда, такой старт документалки немного разочаровывает: мини-фильмы об АСМР за последние месяцы сделал целый ряд порталов, включая New Yorker, да и сама тема перестала быть неизвестной массовому зрителю – такие видео попадают в тренды YouTube и мало кому уже кажутся странными или неприятными. Но тем интереснее, какие еще истории припасли создатели шоу для остальных 20+ выпусков.
Продюсером Follow This выступила сама компания BuzzFeed News, а шоураннером стала Джессика Хэрроп («Билл Най спасает мир»).
Напомним, 6 июля на Netflix вышел фильм «Наследие охотника на белохвостого оленя» – еще одна комедийная роль в обойме звезды боевиков Джоша Бролина.