Сегодня на Netflix выйдет сериал об эксцентричных журналистах

Все, кто знаком с BuzzFeed, знают, что они занимаются чем угодно, кроме стандартных новостей. Поэтому и документалка Follow This будет далека от стандартных заметок о буднях и подвигах журналистов. Если верить синопсису на официальном сайте Netflix, речь пойдет о «неожиданных культурных феноменах и противоречивых социальных явлениях».

Первая серия шоу будет посвящена феномену АСМР – ощущению мурашек, которое некоторые люди испытывают от определенных звуков или т.н. визуальных триггеров, – а также целому комьюнити таких людей, сформировавшемуся в YouTube.