Седьмой сезон «Голосу країни» на «1+1» стартует 22 января

Об этом сообщает пресс-служба «1+1 media».

Украинская певица Тина Кароль в четвертый раз займет тренерское кресло «Голосу країни». Популярный певец и успешный продюсер Потап станет тренером вокального проекта в третий раз.

Ведущими «Голосу країни-7» традиционно будет телепара Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Над созданием проекта работает команда «1+1 Продакшн» из 300 человек под руководством Виктории Лезиной. Происходящее на сцене и в зале снимают 30 операторов. Всего на всех 9 локациях используется от 200 – 220 тонн декораций, в том числе и зрительские трибуны.

Для седьмого сезона было создано 10 тонн разноцветных светящихся неоновых декораций.







