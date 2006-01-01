Саундтрек украинской группы отметили на международном кинофестивале

Сам фильм принял участие в более чем 30 фестивалях и получил 8 наград, в том числе за сценарий и операторскую работу.

«Три с половиной» также является участником конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля, который начинается 13 июля. По неофициальным данным, лентой заинтересовались представители компании Netflix.

Кипрский международный фестиваль проводится в городе Никосия с 2006 года. Участники фестиваля – кинематографисты из почти 100 стран.