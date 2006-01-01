Саундтрек украинской группы отметили на международном кинофестивале

Музыка, автором которой выступила лидер группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина, получила награду Кипрского международного кинофестиваля за лучший саундтрек к полнометражному фильму.
Об этом стало известно из соцсетей музыкантов с ссылкой на портал Karabas live.
Лента индийского производства «Три с половиной» (Three and a Half) рассказывает истории, которые происходили в одном и том же здании в течение 50 лет. В разные времена здание использовалось как обычное жилое помещение, школа и даже публичный дом. Примечательно, что режиссером и сценаристом картины выступила киевлянка, проживающая в Индии, Дарья Гайкалова.
Сам фильм принял участие в более чем 30 фестивалях и получил 8 наград, в том числе за сценарий и операторскую работу.
«Три с половиной» также является участником конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля, который начинается 13 июля. По неофициальным данным, лентой заинтересовались представители компании Netflix.
Кипрский международный фестиваль проводится в городе Никосия с 2006 года. Участники фестиваля – кинематографисты из почти 100 стран.