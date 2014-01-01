ТЕЛЕКРИТИКА

Самым часто снимающимся актером Украины является Олег Примогенов: Cut Insight

Культура

Издание о кинематографе Cut Insight составило списокактеров, чаще всего снимавшихся в фильмах, которые выходили или выходят в кинотеатральный прокат за последние пять лет (2013-2017 годы). В него вошли 20 артистов. При этом учитывались как главные, так и эпизодические роли в полнометражных фильмах.

Первое место в списке занимает Олег Примогенов, который за последние пять лет девять раз появлялся на широких экранах. По шесть ролей у Виктора Андриенко и Сергея Калантая. По пять – у Виталия Линецкого, Алексея Горбунова, Сергея Романюка, Николая Боклана и Андрея Саминина. У остальных участников рейтинга – по четыре роли.

Весь список выглядит так:

Олег Примогенов - «Тотктопрошелсквозьогонь» (2013), «Обычное дело» (2013), «Иван Сила» (2013), «Креденс (2014), «Поводырь» (2014), «Смертельно живой» (2015), «Жучок» (2015), «Я с тобой» (2016) и «Сказка старого мельника» (2017).

Виктор Андриенко -«ТотКтоПрошелСквозьОгонь» (2013), «Иван Сила» (2013), «Ночь святого Валентина» (2016), «Никита Кожемяка» (2016), «Мир вашему дому» (2017) и «Оккупация» (2017).

Сергей Калантай -«Обычное дело» (2013), «Гетман» (2015), «Я с тобой» (2016), «Слуга народа 2» (2016), «Инфоголик» (2017) и «Сказка старого мельника» (2017).

Виталий Линецкий -«ТотКтоПрошелСквозьОгонь» (2013), «Обычное дело» (2013), «Вечное возвращение» (2013), «Незламна» (2015) и «Гнездо Горлицы» (2016).

Алексей Горбунов -«Истальгия» (2013), «Хайтарма» (2013), «Мебиус» (2013), «Трубач» (2014) и «Правило боя» (2017).

Андрей Саминин -«Обычное дело» (2013), «Креденс» (2014), «Хайтарма» (2013), «Одинок по контракту» (2014) и «Жучок» (2015).

Сергей Романюк«Ломбард» (2013), «Киевский торт» (2014), «Синевир» (2014), «Затерянный город» (2015) и «Правило боя» (2017).

 Николай Боклан«ТотКтоПрошелСквозьОгонь» (2013), «Тени незабытых предков» (2013), «Незламна» (2015), «Жучок» (2015) и «Гнездо горлицы» (2016).

Станислав Боклан«Поводырь» (2014), «Незламна» (2015), «Слуга народу 2» (2016) и «Правило боя» (2017).

Ирма Витовская«Бабай» (2014), «Трубач» (2014), «Брама» (2017) и «Сказка старого мельника» (2017).

Дмитрий Ступка«Тени незабытых предков» (2013), «Киевский торт» (2014), «#SELFIEPARTY» (2016) и «Правило боя» (2017).

Владимир Горянский«Волшебные истории: Эликсир доброты» (2013), «Трубач» (2014), «Плен» (2015) и «Сказка старого мельника» (2017).

Богдан Юсипчук«Тени незабытых предков» (2013), «Синевир» (2014), «Полет золотой мушки» (2015) и «Чунгул» (2016).

Дмитрий Линартович«ТотКтоПрошелСквозьОгонь» (2013), «Затерянный город» (2015), «Гетман» (2015) и «Осенние воспоминания» (2016).

Ольга Сумская«Иван Сила» (2013), «Тени незабытых предков» (2013), «Киевский торт» (2014) и «Теперь я буду любить тебя» (2015).

Роман Луцкий«Братья. Последняя исповедь» (2014), «Параджанов» (2014), «Теперь я буду любить тебя» (2015) и «Сторожевая застава» (2017).

Павел Ли«Тени не забытых предков» (2013), «Обычное дело» (2013), #SELFIEPARTY (2016) и «Правило боя» (2017).

Владимир Зеленский«Любовь в большом городе 3» (2013), «8 новых свиданий» (2015), «8 лучших свиданий» (2016) и «Слуга народа 2» (2016).

Остап Ступка«Бабай» (2014), «Плен» (2015), «Урожай дьявола» (2017) и «Сказка старого мельника» (2017).

Василий Вирастюк«Иван Сила» (2013), «Одинок по контракту» (2014), «Микита Кожемяка» (2016) и «Полина» (2017). 

Отметим, единственный актер в списке, у которого все главные роли, – Владимир Зеленский. А первые три строчки в списке занимают актеры, которые не исполняли главные роли в названных картинах.

Напомним, ранее издание Cut Insight составило  список самых популярных киноактеров Украины, в которій вошло 15 артистов, среди которых - Владимир Зеленский, Ольга Сумская, Владимир Горянский и др.

Фото: svat.tv



Статьи по теме

Теги