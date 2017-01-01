ТЕЛЕКРИТИКА

10 самых модных героев любимых сериалов-2017

От свитеров Селесты Райт до острой кепки Томми Шелби

Культура

Часто ли вы обращаете внимание на то, как одеты персонажи ваших любимых сериалов, и оцениваете их стиль?


Издание The Guardian сделало подборку самых стильных персонажей любимых сериалов и даже придумало под каждого свою собственную номинацию. Список героев оказался несколько неожиданным.
1

Принцесса Маргарет

Лучший винтаж: принцесса Маргарет, «Корона»

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Принцесса Маргарет, младшая сестра здравствующей и царствующей королевы Елизаветы II, любила музыку, балет, джин и сигареты. С таким образом жизни принцессе просто необходимо было выглядеть неотразимо, ведь бокал с джином и сигарета должны органично смотреться в руках. Неудивительно, что Маргарет была самым фотографируемым членом королевской семьи, а Кристиан Диор специально для нее устраивал некоторые свои шоу.

2

Роз Хантли

Лучший воротник: Роз Хантли, «По долгу службы»

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Воротник инспектора Роз Хантли является индикатором настроения. В спокойные и рутинные моменты сериала он опущен, в моменты напряжения – поднимается. А в особо драматических эпизодах вообще исчезает – и вместо него агент Хантли надевает скромную маечку, подчеркивающую хрупкость героини. Впрочем, когда после очередных неурядиц инспектор Хантли приходит в себя, фирменный воротник возвращается на привычное место.

3

Дев Шах

Прогрессирующий пост-хипстер: Дев, «Мастер не на все руки»

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Второсортный актер по имени Дев в исполнении Азиза Ансари по мере своего личностного развития меняет и гардероб. Робы и балахоны сменяются мятыми рубашками, а те через какое-то время меняются на рубашки глаженные. В итоге Дев незаметно доходит до постхипстерской одежды, которая, впрочем, ему к лицу.

4

Ник Блейн

Повод вернуть модельера Эди Слимана в дом Диор: Ник Блейн, «Рассказ служанки»

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Дизайнер одежды Эди Слиман сделал головокружительную карьеру – работа с Ив Сен-Лораном, сотрудничество с Кристианом Диором и возвращения обратно в дом Сен-Лорана. Его стиль – это узкие джинсы, приталенные рубашки, кожаные куртки и пиджаки. Карлу Лагерфельду пришлось сбросить 40 килограмм за 13 месяцев для того, чтобы носить вещи Слимана. Водитель Ник Блейн в исполнении актера Макса Мингеллы – наглядная демонстрация того, что стиль Слимана до сих пор актуален.

5

Китовая акула

Самое трендовое животное: китовая акула, «Голубая планета II»

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Китовая акула – грациозный и величественный морской хищник. Она не плавает, а словно дефилирует по подводному подиуму. Гладкая пятнистая кожа китовой акулы переливается при попадании света и вообще напоминает светящиеся платья греко-турецкого дизайнера Хуссейна Чалаяна. Ну а непропорциональными формами – вещи Cottweiler. Пожалуй, более стильное животное сложно отыскать.
6

Джон Сноу

Лучшее использование предмета фирмы Ikea: Джон Сноу, «Игра престолов»

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Зима уже наступила. Ночь полна ужасов, а за Стеной бродят жуткие ходоки и мечутся одичалые. Доблестным воинам Ночного Дозора, которые охраняют Семь Королевств от внешних опасностей, нужно не только как-то выживать и нести стражу при низкой температуре, но и выглядеть максимально брутально. Именно для этого они заворачиваются в коврики от Ikea, стилизованные под шкуры волков. Ну а самый прославленный член Ночного Дозора Джон Сноу отлично подходит на роль представителя северной моды.

7

Дебби Митфорд

Самый органичный стиль: Дебби, «Охотник за разумом»

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Сложно представить себе более органичную для 70-х годов модель, чем Дебби. Каждый ее наряд – просто праздник для ностальгирующих американцев. Совершенно не важно, во что одета Дебби – в платье, свитер или джинсы с талией, главное, что она смотрится в этом стиле великолепно, и ее совершенно нельзя просто так взять и поместить в какой-то другой временной промежуток.

8

Маргарет Шлегель

Случайное попадание в тренды: Маргарет, «Говардс Энд»

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Несмотря на то, что действие сериала происходит в 1910-х, можно сделать вывод о возвращении этого славного времени спустя 100 лет, но, к счастью, только в моде. Застегнутые воротнички, кофточки на пуговицах, клетчатые платья и рубашки – героиня сериала Маргарет невольно оседлала волну тренда, который по прогнозам захватит и следующий год. Однако нельзя исключать и теорию заговора.
9

Селеста Райт

Герой свитеров: Селеста, «Большая маленькая ложь»

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Одна из главных героинь сериала в исполнении Николь Кидман обожает свитера. Они сидят на ней как влитые, и не совсем понятно, кто кого украшает больше. Чем обусловлена такая любовь к свитерам, в сериале не раскрывается, но такую тягу можно обозначить только одним словом на букву «ф». В этом слове еще есть буквы «т» и «ш», но это только предположение.

10

Томми Шелби

Самый банальный головной убор: Томми, «Острые козырьки»

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Томми Шелби – один из самых стильных персонажей сериала, но культовый ореол вокруг него создали его личные качества, а не модные предпочтения. Острый ум, тактика и стратегия, беспринципность и чутье, к сожалению, никак не отменяют того факта, что Томми не хватает вкуса в одежде. Почему он носит такую банальную кепи? Ах да, в козырьке же спрятано лезвие. Бедняга Томми превратился в заложника своего собственного стиля и теперь ему никуда от него не деться.

По материалам The Guardian.

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