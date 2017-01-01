10 самых модных героев любимых сериалов-2017

Томми Шелби – один из самых стильных персонажей сериала, но культовый ореол вокруг него создали его личные качества, а не модные предпочтения. Острый ум, тактика и стратегия, беспринципность и чутье, к сожалению, никак не отменяют того факта, что Томми не хватает вкуса в одежде. Почему он носит такую банальную кепи? Ах да, в козырьке же спрятано лезвие. Бедняга Томми превратился в заложника своего собственного стиля и теперь ему никуда от него не деться.

По материалам The Guardian.