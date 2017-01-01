10 самых модных героев любимых сериалов-2017

Часто ли вы обращаете внимание на то, как одеты персонажи ваших любимых сериалов, и оцениваете их стиль?
Издание The Guardian сделало подборку самых стильных персонажей любимых сериалов и даже придумало под каждого свою собственную номинацию. Список героев оказался несколько неожиданным.
1
Принцесса Маргарет
Принцесса Маргарет, младшая сестра здравствующей и царствующей королевы Елизаветы II, любила музыку, балет, джин и сигареты. С таким образом жизни принцессе просто необходимо было выглядеть неотразимо, ведь бокал с джином и сигарета должны органично смотреться в руках. Неудивительно, что Маргарет была самым фотографируемым членом королевской семьи, а Кристиан Диор специально для нее устраивал некоторые свои шоу.
2
Роз Хантли
Воротник инспектора Роз Хантли является индикатором настроения. В спокойные и рутинные моменты сериала он опущен, в моменты напряжения – поднимается. А в особо драматических эпизодах вообще исчезает – и вместо него агент Хантли надевает скромную маечку, подчеркивающую хрупкость героини. Впрочем, когда после очередных неурядиц инспектор Хантли приходит в себя, фирменный воротник возвращается на привычное место.
3
Дев Шах
Второсортный актер по имени Дев в исполнении Азиза Ансари по мере своего личностного развития меняет и гардероб. Робы и балахоны сменяются мятыми рубашками, а те через какое-то время меняются на рубашки глаженные. В итоге Дев незаметно доходит до постхипстерской одежды, которая, впрочем, ему к лицу.
4
Ник Блейн
Дизайнер одежды Эди Слиман сделал головокружительную карьеру – работа с Ив Сен-Лораном, сотрудничество с Кристианом Диором и возвращения обратно в дом Сен-Лорана. Его стиль – это узкие джинсы, приталенные рубашки, кожаные куртки и пиджаки. Карлу Лагерфельду пришлось сбросить 40 килограмм за 13 месяцев для того, чтобы носить вещи Слимана. Водитель Ник Блейн в исполнении актера Макса Мингеллы – наглядная демонстрация того, что стиль Слимана до сих пор актуален.
5
Китовая акула
Китовая акула – грациозный и величественный морской хищник. Она не плавает, а словно дефилирует по подводному подиуму. Гладкая пятнистая кожа китовой акулы переливается при попадании света и вообще напоминает светящиеся платья греко-турецкого дизайнера Хуссейна Чалаяна. Ну а непропорциональными формами – вещи Cottweiler. Пожалуй, более стильное животное сложно отыскать.
6
Джон Сноу
Зима уже наступила. Ночь полна ужасов, а за Стеной бродят жуткие ходоки и мечутся одичалые. Доблестным воинам Ночного Дозора, которые охраняют Семь Королевств от внешних опасностей, нужно не только как-то выживать и нести стражу при низкой температуре, но и выглядеть максимально брутально. Именно для этого они заворачиваются в коврики от Ikea, стилизованные под шкуры волков. Ну а самый прославленный член Ночного Дозора Джон Сноу отлично подходит на роль представителя северной моды.
7
Дебби Митфорд
Сложно представить себе более органичную для 70-х годов модель, чем Дебби. Каждый ее наряд – просто праздник для ностальгирующих американцев. Совершенно не важно, во что одета Дебби – в платье, свитер или джинсы с талией, главное, что она смотрится в этом стиле великолепно, и ее совершенно нельзя просто так взять и поместить в какой-то другой временной промежуток.
8
Маргарет Шлегель
Несмотря на то, что действие сериала происходит в 1910-х, можно сделать вывод о возвращении этого славного времени спустя 100 лет, но, к счастью, только в моде. Застегнутые воротнички, кофточки на пуговицах, клетчатые платья и рубашки – героиня сериала Маргарет невольно оседлала волну тренда, который по прогнозам захватит и следующий год. Однако нельзя исключать и теорию заговора.
9
Селеста Райт
Одна из главных героинь сериала в исполнении Николь Кидман обожает свитера. Они сидят на ней как влитые, и не совсем понятно, кто кого украшает больше. Чем обусловлена такая любовь к свитерам, в сериале не раскрывается, но такую тягу можно обозначить только одним словом на букву «ф». В этом слове еще есть буквы «т» и «ш», но это только предположение.
10
Томми Шелби
Томми Шелби – один из самых стильных персонажей сериала, но культовый ореол вокруг него создали его личные качества, а не модные предпочтения. Острый ум, тактика и стратегия, беспринципность и чутье, к сожалению, никак не отменяют того факта, что Томми не хватает вкуса в одежде. Почему он носит такую банальную кепи? Ах да, в козырьке же спрятано лезвие. Бедняга Томми превратился в заложника своего собственного стиля и теперь ему никуда от него не деться.