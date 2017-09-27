Стало известно имя покупателя самой дорогой картины в мире

Сегодня была раскрыта тайна личности покупателя легендарной картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира".
Как сообщает издание The New-York Times, новым владельцем картины является один из родственников королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов — принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд.
6 декабря стало известно, что картина переезжает в Лувр Абу-Даби. Это музей нового поколения, который открылся в столице ОАЭ в ноябре этого года. Площадь здания составляет 24 000 м², а в его экспозицию на данный момент входит около 300 картин, среди которых есть произведения Анри Матисса, Винсента ван Гога и Клода Моне.
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считалось утраченной. В 2011 году она была отреставрирована, а в ноябре 2017 года была продана на аукционе "Кристис" за рекордные 400 млн долларов (450 млн с учетом комиссии).
Примечательно, что ранее принц Бадер Аль Сауд в рядах коллекционеров произведений искусства замечен не был.