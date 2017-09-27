Стало известно имя покупателя самой дорогой картины в мире

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считалось утраченной. В 2011 году она была отреставрирована, а в ноябре 2017 года была продана на аукционе "Кристис" за рекордные 400 млн долларов (450 млн с учетом комиссии).

Примечательно, что ранее принц Бадер Аль Сауд в рядах коллекционеров произведений искусства замечен не был.