Режиссер Любомир Левицкий — о том, с чего начать снимать кино

Самое главное — это сценарий. Для того, чтобы начать снимать, обязательно нужен сценарий, поскольку именно он является тем без чего не обойдется ни один кинопроект. Если он крутой, то будьте уверены, что мимо не пройдет ни один продюсер или инвестор, ведь удачный сценарий, как классная локация для ресторана — место потенциального заработка.

Обратите внимание, что уже на уровне сценария очень важно заложить в него расходы бюджета на реализацию. Определение стоимости собственного кино очень ценится в профессиональном мире, ведь в кинобизнесе таланты без денег ничего не стоят, и наоборот. Именно поэтому помните, что для того, чтобы сценарий продавался, продюсерам должно быть выгодно его снимать, а значит чем малобюджетнее он, тем больше у него шансов на инвестирование.

Помните, сценарий пишется в специальных программах, не в Microsoft Word. Ни один продюсер не возьмет читать сценарий, который написан в неправильном формате. Попробуйте использовать следующие программы: Final Draft, Fade In, Celtx.