Режиссер Любомир Левицкий — о том, с чего начать снимать кино

Почему не нужно писать сценарий в Microsoft Word, для чего нужна презентация и чем может помочь обычная визитка.
С чего начать
Самое главное — это сценарий. Для того, чтобы начать снимать, обязательно нужен сценарий, поскольку именно он является тем без чего не обойдется ни один кинопроект. Если он крутой, то будьте уверены, что мимо не пройдет ни один продюсер или инвестор, ведь удачный сценарий, как классная локация для ресторана — место потенциального заработка.
Обратите внимание, что уже на уровне сценария очень важно заложить в него расходы бюджета на реализацию. Определение стоимости собственного кино очень ценится в профессиональном мире, ведь в кинобизнесе таланты без денег ничего не стоят, и наоборот. Именно поэтому помните, что для того, чтобы сценарий продавался, продюсерам должно быть выгодно его снимать, а значит чем малобюджетнее он, тем больше у него шансов на инвестирование.
Помните, сценарий пишется в специальных программах, не в Microsoft Word. Ни один продюсер не возьмет читать сценарий, который написан в неправильном формате. Попробуйте использовать следующие программы: Final Draft, Fade In, Celtx.
«Самое главное — это сценарий»
Если вы не умеете писать сценарии самостоятельно и у вас нет знакомых сценаристов — учитесь самостоятельно. Ищите в сети правильную литературу и тренируйтесь. В частности, берите готовые фильмы и перекладывайте их в сценарий, а потом сравнивайте с оригиналом и ищите собственные ошибки. Таким образом вы автоматически осознаете структуру и интуитивно поймете, как это работает. Не забывайте и о терминологии, читайте книги о сценарном мастерстве, чтобы понимать профессиональный язык.
Боритесь за вашу идею на уровне синопсиса — это и есть ваш сюжет фильма на одной-двух страницах. Далее устройте ему настоящий краш-тест: сначала отправьте всем знакомым и поинтересуйтесь их впечатлениями от прочитанного, а затем покажите синопсис еще и дистрибьюторам, чтобы понять, имеет ли ваше кино коммерческий потенциал.
«Чтобы продать проект — нужна презентация»
Если вы режиссер, то у вас должен быть режиссерский тритмент, где будет пошагово прописано ваше видение съемки этого кино. Отдельно необходимо подробно расписать тритмент по сценам, где на разных карточках (листах) вы разложите каждую сцену вашего фильма. Это облегчит как методику съемки, так и даст возможность выписать для вас идеальный сценарий.
Чтобы продать ваш проект, вам не обойтись без презентации. Это должен быть обычный pdf-файл, сделанный в элементарном дизайне, который передает настроение будущей ленты с добавлением коммерческой составляющей.
Задачи фильммейкера
Необходимо найти свою аудиторию. Дайте себе ответы на такие вопросы, как: кому нужно то, что вы делаете, кто придет на это кино и кто будет его смотреть. Не забывайте, что кинопроизводство — это коллективная работа, поэтому в этой сфере нельзя быть эгоистом. Потратьте время, чтобы собрать вокруг себя классных людей. Нужна сильная команда, которой вы доверяете. Вы должны делиться своим опытом с другими людьми и брать от них что-то полезное для себя. Ведь в конечном итоге, результат один на всех, и об этом важно не забывать.
Можно быть суперталантливой личностью, но если вы не научитесь проталкивать себя, то так и не получите возможность реализовать свои таланты. Зарабатывайте профессиональную репутацию и приобретайте имидж «своего парня» в профессиональных кругах/тусовках. Будьте своим чуваком, но вместе с тем, профессионалом.
«Можно быть суперталантливым, но без умения проталкивать себя ничего не получится»
Лайфхаки
Элементарный способ, который круто работает — это визитка. Вы печатаете обычную визитную карточку и на ней пишете свое имя, контакты и кем хотите быть (режиссером, продюсером, актером, художником-постановщиком, осветителем). Печатаете их в большом количестве и раздаете всем и везде. Так, несмотря на все шутки знакомых и окружающих, со временем вы начнете ассоциировать себя с этой профессией.
Есть элементарный способ стать крутым фильммейкером течение одного года. Это кейсовая система обучения. Она работает по такой схеме: вы приходите в кинотеатр, смотрите фильм, возвращаетесь домой, открываете компьютер, создаете папку с названием фильма, который посмотрели, и начинаете собственный рисерч для сбора максимально разнообразной информации о ленте: когда была создана, какими компаниями, какова их история, какие актеры там снялись, почему они там снялись, почему именно этих актеров сняли, снимал ранее режиссер этих актеров, ищете бэкстейджи, интервью актеров, режиссеров, продюсеров, производителей, дистрибьюторов, смотрите прокат, анализируете в каких странах идет это кино, просматриваете бокс-офисы этого фильма. Так, в результате у вас в голове складывается объемный кейс о конкретном фильм с ответами на все возможные вопросы.
«Правило успеха звучит так — "Стань выгодным"»
Это система, которая основательно сделает вас фильммейкером и даст крутые теоретические и современные знания. За год вы будете во многом ориентироваться.Кинопрофессии — это как медицина. Здесь нужно очень хорошо изучить теорию, но теория без практики не работает.
Если существует правило успеха, то оно звучит примерно так: «Стань выгодным». Осознав, что вы выгодные кому-то, знайте, что одной ногой вы уже на стороне успеха.