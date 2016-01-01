Российские телеканалы отказались рекламировать «Матильду»

Телеканалы в России передумали рекламировать фильм «Матильда», вернув компании-прокатчику «Каропрокат» деньги, которые она им заплатила за трансляцию рекламы ленты. Об этом русской службе BBC сообщил режиссер фильма Алексей Учитель и подтвердил источник, знакомый с переговорами о прокате.

Среди этих телеканалов, в частности, «Первый канал» и «Пятница», на которых планировалось разместить основной массив рекламы, а также «Россия 1» и НТВ.

Вместе с тем в пресс-службе «России 1» заверили, что прокатчик к каналу напрямую не обращался, а на «Пятнице» ответили, что "телеканал не может комментировать или опровергать коммерческие сделки селлера, поскольку не заключает их сам".

По какой причине рекламная кампания была отменена, Учитель не знает: "Мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать".

Напомним, фильм «Матильда», премьера которого запланирована на 26 октября, рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

В конце 2016 года, когда лента была еще на стадии съемок, на нее обратили внимание несколько групп православных активистов, которые пожаловались на фильм депутату Госдумы Наталье Поклонской. Она, в свою очередь, заказала "экспертную проверку" тогда еще неготового фильма. А эксперты пришли к выводу, что в нем содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

После этого активисты устроили массовый сбор подписей и различные акции протеста во многих городах РФ с требованием не выдавать «Матильде» прокатное удостоверение. Кроме того, неизвестные поджигали петербургскую киностудию, где располагался офис Учителя, сожгли машины, стоявшие около офиса адвоката режиссера.