Росомаха возвращается: Marvel перезапускает историю в новом формате

Киностудия Marvel придумала новый способ для того, чтобы еще рассказать об одном из своих самых популярных героев – Росомахе. Информация об этом появилась на Variety.

Так, уже весной на платформе Stitcher выйдет подкаст «Росомаха: Долгая ночь», который создан в формате радиоспектакля. После обкатки на Stitcher он будет запущен и на других аудиоплощадках, но не раньше осени.

У проекта будет десять серий, сценарий к которым написал писатель, автор комиксов Бенджамин Перси. Сюжет в них строится на истории вокруг вымышленного городка, куда приезжают агенты ФБР для расследования серии загадочных убийств. Главным подозреваемым оказывается Логан, которого озвучивает британский актер Ричард Армитидж (мировую известность ему принесла роль короля гномов в кинотрилогии «Хоббит»). В процессе расследования агенты узнают нелицеприятные подробности о властях города.