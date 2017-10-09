Росомаха возвращается: Marvel перезапускает историю в новом формате

Киностудия Marvel придумала новый способ для того, чтобы еще рассказать об одном из своих самых популярных героев – Росомахе. Информация об этом появилась на Variety.
Так, уже весной на платформе Stitcher выйдет подкаст «Росомаха: Долгая ночь», который создан в формате радиоспектакля. После обкатки на Stitcher он будет запущен и на других аудиоплощадках, но не раньше осени.
У проекта будет десять серий, сценарий к которым написал писатель, автор комиксов Бенджамин Перси. Сюжет в них строится на истории вокруг вымышленного городка, куда приезжают агенты ФБР для расследования серии загадочных убийств. Главным подозреваемым оказывается Логан, которого озвучивает британский актер Ричард Армитидж (мировую известность ему принесла роль короля гномов в кинотрилогии «Хоббит»). В процессе расследования агенты узнают нелицеприятные подробности о властях города.
По словам вице-президента, главы по платформам и контенту Marvel New Media Дэна Сильвера,новый проект даст фанатам Росомахи совершенно новый опыт и возможности узнать с новой стороны любимого персонажа в частности и вселенную Marvel в целом.
Кроме того, по информацииамериканских СМИ, некоторые сцены создатели планируют записывать на реальных локациях, например в лесу, для чего разрабатывают характерный звук когтей Росомахи, чтобы слушатели могли ощутить всю полноту происходящего, будто фильм без видеоряда. Также СМИ не исключают, что после появления подкаста, проект могут перезапустить в кино или на телевидении, а Ричард Армитедж потенциально может появиться в роли Росомахи в новых фильмах и сериалах.
Напомним, Росомаха – один из старейших персонажей комиксов. Его история в кино закончилась совсем недавно фильмом «Логан» (всего их было снято девять). Во всех лентах Росомаху играл Хью Джекман.