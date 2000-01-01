Роман «Танжер» директора Довженко-центра экранизируют

Продюсерская компания «Эссе продакшн хаус» получила исключительное право на экранизацию романа «Танжер», написанного генеральным директором Национального центра Александра Довженко (Довженко-центра) Иваном Козленко, сообщает пресс-служба Госкино.

Сам автор будет работать вместе с командой кинокомпании на всех стадиях проекта: от разработки сценария до производства и продвижения фильма. Также к разработке проекта присоединится продюсер Ольга Река (веб-сериал 5baksiv.net).

"Мы рады, что будем работать вместе с Иваном над адаптацией его книги для широкого экрана. Он сделал чрезвычайное исследование легенд, персонажей и мест Одессы, которыми она наполнялась, начиная с 1920-х годов. Например, один из них – Александр Довженко, который впервые приехал в Одессу работать на Одесской киностудии", – говорит директор и продюсер «Эссе продакшн хаус» Виталий Шереметьев.

Он вместе с продюсером Натальей Либет планируют создавать фильм в партнерстве с европейскими кинопродюсерами. Съемки фильма будут проходить в Одессе в 2019 году, а кинотеатральный релиз запланирован на 2020-й.

Напомним, роман «Танжер», изданный в этом году, был представлен на Книжном Арсенале и получил положительные отзывы украинских литературных критиков.

Иван Козленко был активным участником андеграундного литературного движения Одессы в начале 2000-х гг.

Фото: Facebook Ивана Козленко