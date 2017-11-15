Рок-легенды выпустили кавер-версию саундтрека к сериалу «Острые козырьки»

В 2013 году композиция стала заглавной темой сериала “Острые козырьки”. Создатели сериала сделали традицией приглашать разных артистов для того, чтобы они сыграли свою версию "Red Right Hand". Так, до Игги Попа и Джарвиса Кокера песню переиграли P J Harvey (2-й сезон) и Arctic Monkeys (3-й сезон). В свое время на песню записали кавер-версии джазовый музыкант Фрэнк Беннет, фолк-певица Лора Марлинг и рок-группа Giant Sand.

Впервые песня была записана и выпущена группой Nick Cave & The Bad Seeds в 1994 году. С тех пор она успела стать саундтреком для таких фильмов, как "Тупой, еще тупее", "Лунная шкатулка", "История одного вампира" и культовой серии хоррор-фильмов "Крик".