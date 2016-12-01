Робен Кампийо: «Сила кино в том, чтобы каждый раз подтверждать общечеловеческие ценности»

— Герои картины бьются со СПИДом, потому что он коснулся их жизни, жизни их друзей и родных. А что было вашей мотивацией вступить в ACT UP (международную организацию по борьбе со СПИДом, о которой идет речь в фильме, – «Телекритика»)? Расскажите, что это было за время.

— Я пережил самое начало этой ужасной эпидемии во Франции. Помню момент, когда в газетах появлялись первые сообщения о первых жертвах. Это был 1992 год, мне было 20 лет. Я был молодым гомосексуалом. Я постоянно видел упоминания о том, что основными жертвами этой болезни являются гомосексуалы. Они, скорее всего, первые в группе риска, а болезнь пришла из США. И хотя сообщения о надвигающейся эпидемии поступали непрерывно, никто и ничего не говорил о защите, кампании против этой болезни. Со стороны государства не было видно никакого противодействия, лишь всеобщее молчание на эту тему.

В конце 80-х я встречался со своим первым парнем и он заболел этой болезнью. Он попал в больницу и я потерял его из виду. Меня переполнял гнев. В тот момент идеи движения ACT UP были очень созвучны мне. Я узнавал свои мысли и чувства в их словах. Я устал ощущать себя жертвой. Мне хотелось делать что-то, чтобы быть частью движения по борьбе с этой болезнью. Не терпеть, а быть активным борцом против эпидемии.

— Вам известна дальнейшая судьба этого парня?

— Я узнал намного позже. Его не стало в 91-м году, но так как я не общался с ним, мне стало известно об этом только в 94-м. У нас был общий друг, который посещал его в больнице. Он и рассказал мне, что тот парень умер. Он появляется в фильме. В самом начале, когда говорят о смерти одного из активистов, показывают его реальную фотографию и произносят реальное имя.

Два месяца назад со мной связался врач из Марселя. Оказалось, что он был лечащим врачом моего друга. Я узнал от него, как он ушел, – сгорел буквально за 4 месяца.