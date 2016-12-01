Робен Кампийо: «Сила кино в том, чтобы каждый раз подтверждать общечеловеческие ценности»

На днях Киев посетил Робен Кампийо, чей фильм «120 ударов в минуту» получил Гран-при Канн-2017. «Телекритика» пообщалась с режиссером накануне украинской премьеры фильма, который выходит в прокат уже завтра, 30 ноября.
Кампийо дебютировал в 2004 году с фэнтезийной драмой «Вернувшиеся», взглянув на тему смерти под неожиданным углом. В 2008 году вышел остросоциальный «Класс» (не путать с эстонской картиной, снятой годом ранее), где Робен выступил сценаристом. Тогда Канны поверили истории непростых отношений учителя французского и школьников-эммигрантов, и фильм получил Золотую пальмовую ветвь. Через четыре года Кампийо-режиссер показал в Венеции своих «Мальчиков с Востока» – гей-драму о мужской проституции, в которой в числе выходцев из Восточной Европы в кадре оказались и герои-украинцы – обычные наши гопники.
В 2017 году «120 ударов в минуту» с триумфом прошествовал по европейским кинофестивалям и наконец добрался до киевской «Молодости». Здесь и выяснилось, что связей с Украиной у новой работы даже больше, чем у предыдущего фильма. Та же война со СПИДом, те же стереотипы из 90-х в духе «ВИЧ меня не коснется, я же не гей», те же усилия активистов, пытающихся изменить ситуацию.
— Герои картины бьются со СПИДом, потому что он коснулся их жизни, жизни их друзей и родных. А что было вашей мотивацией вступить в ACT UP (международную организацию по борьбе со СПИДом, о которой идет речь в фильме, – «Телекритика»)? Расскажите, что это было за время.
— Я пережил самое начало этой ужасной эпидемии во Франции. Помню момент, когда в газетах появлялись первые сообщения о первых жертвах. Это был 1992 год, мне было 20 лет. Я был молодым гомосексуалом. Я постоянно видел упоминания о том, что основными жертвами этой болезни являются гомосексуалы. Они, скорее всего, первые в группе риска, а болезнь пришла из США. И хотя сообщения о надвигающейся эпидемии поступали непрерывно, никто и ничего не говорил о защите, кампании против этой болезни. Со стороны государства не было видно никакого противодействия, лишь всеобщее молчание на эту тему.
В конце 80-х я встречался со своим первым парнем и он заболел этой болезнью. Он попал в больницу и я потерял его из виду. Меня переполнял гнев. В тот момент идеи движения ACT UP были очень созвучны мне. Я узнавал свои мысли и чувства в их словах. Я устал ощущать себя жертвой. Мне хотелось делать что-то, чтобы быть частью движения по борьбе с этой болезнью. Не терпеть, а быть активным борцом против эпидемии.
— Вам известна дальнейшая судьба этого парня?
— Я узнал намного позже. Его не стало в 91-м году, но так как я не общался с ним, мне стало известно об этом только в 94-м. У нас был общий друг, который посещал его в больнице. Он и рассказал мне, что тот парень умер. Он появляется в фильме. В самом начале, когда говорят о смерти одного из активистов, показывают его реальную фотографию и произносят реальное имя.
Два месяца назад со мной связался врач из Марселя. Оказалось, что он был лечащим врачом моего друга. Я узнал от него, как он ушел, – сгорел буквально за 4 месяца.
— Для вас это этапный фильм о вашем поколении? Есть ли у героев реальные прототипы?
— Тогда мы чувствовали, что ACT UP имеет большой исторический вес. Было ощущение того, что мы творим историю. С одной стороны, движение связано с меньшинством, в чем-то маргинальное, может быть, где-то неуклюжее, но нам казалось, что мы вправе вести борьбу. Все наши собрания, все сказанное на них записывалось – было чувство, что это станет важным для будущего и социологов, которые будут изучать наше движение. Некоторые эпизоды фильма мне хотелось показать, придав им значение, сделав эмблематичными моментами движения. Но на самом деле они такого значения не имели. Например, эпизод с парнями-черлидершами на гей-прайде не был таким важным, мне хотелось придать ему некую символичность, как в романе XIX века.
Относительно прототипов, я вдохновлялся не реальными людьми, а скорее отношениями и противоречиями между ними. Я вспоминал их и выстраивал персонажей на этой основе.
— Как вам удалось заполучить прекрасную Адель Энель (исполнительница одной из главных ролей в фильме, лауреат премии «Сезар» за лучшую женскую роль 2015 года, – ТК)?
— Мне особо не пришлось бороться за нее. Мы как-то пересеклись на одном ужине, затем вместе ехали домой на такси. Оказалось, что ей очень понравился мой предыдущий фильм «Мальчики с Востока». Выходя из такси, она сказала: "Если вы когда-нибудь найдете для меня роль, я с удовольствием снимусь". Так получилось, что я пригласил ее и она согласилась.
Я немного боялся, что она не сумеет вписаться в коллектив. Ведь Адель – самая известная актриса из всего актерского состава. Но она нашла общий язык с командой. В фильме были моменты, где ей фактически отведена роль статиста, но она с легкостью справилась с задачей отойти на второй план, привнеся при этом в картину свою энергию и чувство юмора.
— На ваш взгляд, с таким фильмом как «120 ударов в минуту» больше шансов получить признание и награды, чем, например, с картиной, не имеющей отношения к социальной проблематике?
— Сложный вопрос. Мне кажется, относительно Канн здесь все зависит от жюри. Оно ежегодно меняется, состоит из людей со своими взглядами. От этого очень многое зависит. Но мне не кажется, что социального компонента достаточно, чтобы давать фильму какие-то преференции. В Каннах мне часто бывало неловко из-за того, что политическая и социальная составляющие моего фильма затмевали его художественные качества. То есть, говорили прежде всего о его политических и социальных смыслах, нежели о том, что в нем было помимо этого, и что я вкладывал в человеческом, творческом, актерском смыслах.
Я был удивлен выбором прошлого года – Кен Лоуч (режиссер социальной драмы «Я, Даниэл Блэйк», получившей Гран-при фестиваля, – ТК). Он не так всем понравился, как, например, «Тони Эрдманн», шедший явно впереди по всеобщим оценкам.
Мне кажется, все-таки социальной составляющей мало, чтобы фильм предпочли другим. Все же существуют какие-то измерения и аспекты фильма, которые не менее важны.
— Для вас социальная тема как для режиссера еще не исчерпана?
— Я не чувствую, что мой фильм полностью социальный, он не может сводиться лишь к этому измерению. Для меня он практически фантастический. Мне кажется, сила кино именно в том, чтобы, как в настоящей жизни, перетекать из реального в сюрреалистическое, из смешного в трагическое, чувствовать атмосферу момента и времени, которое постоянно меняется. Для меня в этом смысл кино. Надеюсь, что мой фильм именно такой.
— Чем для вас лично стала награда Канн? Как вы вообще относитесь к институциональному признанию?
— На самом деле для меня это не так важно. И, может быть, сейчас об этом странно говорить, потому что мой фильм уже борется за Оскар. Если бы я не получил в Каннах никакого приза, я бы совершенно не смутился. Но мне очень хотелось увидеть фильм там, в конкурсной программе. Благодаря этому фильм получает очень много внимания, его обсуждают, он на виду и для французского фильма его наличие в программе Канн очень важно.
— «120 ударов в минуту» для ЛГБТ-зрителя или все-таки для широкой публики?
— Во Франции у фильма была очень универсальная публика. Кинотеатры продали 800 тысяч билетов. Большую часть зрителей составили женщины, которых трудно заподозрить в том, что они – лесбиянки. Во всяком случае во Франции чувствовалось, что у фильма универсальный зритель. Я не думал о том, чтобы посвятить картину этой части публики. Когда снимаю, я представляю себе одного человека, одного зрителя, с которым я говорю честно и откровенно, словно шепчу ему в ухо. Во время такого личного обращения фильм становится универсальным, он трогает разных людей, не обязательно ЛГБТ.
— Если он универсален, можете ли вы назвать свою картину в некотором смысле пропагандистской? Подчеркну, что я говорю о пропаганде общечеловеческих ценностей, а не гомосексуализма.
— Для меня любая тема, связанная с человеком, даже связанная с меньшинством, остается глобальной и универсальной. Даже если речь идет о том, чем мы отличаемся, к примеру, от других типов сексуальности, от других типов восприятия своего пола. Этот тип сексуальности тебя не касается, но все равно речь идет о чем-то очень общем, очень человеческом. Чем больше такие вещи кажутся обособленными, тем больше они свойственны человеку как существу. В этом и сила кино – показывать разные миры, разные образы жизни и каждый раз подтверждать общечеловеческие ценности. Во Франции сейчас увлечены азиатским кино. Оно показывает далекие реалии, и каждый раз происходит узнавание себя.
— Картина очень «разговорная»: герои говорят на встречах, дома, на улице, говорят даже во время секса. Не могли бы вы объяснить целесообразность диалога как инструмента в данном случае?
— Мне казалось, что главный персонаж моего фильма, особенно в начале, – это речь. Не столько человек, сколько взаимоотношения между людьми, и они выражены в словах. Именно эта речь придает ощущение реалистичности происходящему. В начале картины длинный эпизод в белой комнате, в которой без конца говорят. Кажется, что это мозг человека, где какие-то идеи перетекают от одной к другой. Из них получаются действия, возникают какие-то слоганы, афиши, акции. Может, поэтому реалистичность и социальность фильма выглядит несколько преувеличенной, потому что на речи много построено.
Для меня эта речь – лаборатория смыслов и человеческих отношений. Она очень мощная: эти слова, которые звучат в фильме, и звучавшие тогда в рамках движения, звучат мощно после 10 лет тишины. Они прорывают молчание и в этом их дополнительная сила. Может быть, поэтому я так увлекся словами и в фильме так много диалогов.
— Вам не было страшно ехать в страну с вооруженным конфликтом?
— Мне кажется, важно бывать в странах, которые я не знаю. Для меня это всегда очень интересно. Также важно поддерживать дистрибьюторов фильма, которые выпускают фильм в прокат. Нет, я не боялся войны, иначе бы не приехал – я не такой смелый человек. Мне важно бывать в странах на востоке от Франции, тем более в тех, где существует эта проблема. Поэтому было вдвойне важно побывать здесь с этим месседжем.
Фото – Ната Боровик