Режиссер «Украинских шерифов» закончил свой новый фильм «Вулкан»

Госкино приняло завершенный производством полнометражный художественный фильм «Вулкан» режиссера Романа Бондарчука, сообщает пресс-служба ведомства.
Лента создавалась совместно Украиной и Германией и является одним из победителей Седьмого питчинга Госкино. Госфинансирование составило 5 млн грн, что составляет половину от общей стоимости производства.
По сюжету драмеди «Вулкан», Лукас, переживающий кризис среднего возраста, работает переводчиком в офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.
Режиссер «Украинских шерифов» Роман Бондарчук - о том, что дало участие в «Оскаре»: Colta.ru
Авторами сценария фильма выступили сам режиссер, а также Дарья Аверченко и Алла Тютюнник. По словам создателей картины, она является своеобразным признанием в любви к родному краю, земле предков и людям, которые жили и живут на юге Украины.
Напомним, в 2015 году киносценарий ленты получил премию Международного литературного конкурса «Коронация слова», а в 2017-м «Вулкан» стал победителем индустриальной секции Work in Progress 8-го Одесского международного кинофестиваля.