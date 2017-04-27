ТЕЛЕКРИТИКА

Режиссер «Украинских шерифов» закончил свой новый фильм «Вулкан»

Культура

Госкино приняло завершенный производством полнометражный художественный фильм «Вулкан» режиссера Романа Бондарчука, сообщает пресс-служба ведомства.

Лента создавалась совместно Украиной и Германией и является одним из победителей Седьмого питчинга Госкино. Госфинансирование составило 5 млн грн, что составляет половину от общей стоимости производства.

По сюжету драмеди «Вулкан», Лукас, переживающий кризис среднего возраста, работает переводчиком в офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.

Культура

Режиссер «Украинских шерифов» Роман Бондарчук - о том, что дало участие в «Оскаре»: Colta.ru

Авторами сценария фильма выступили сам режиссер, а также Дарья Аверченко и Алла Тютюнник. По словам создателей картины, она является своеобразным признанием в любви к родному краю, земле предков и людям, которые жили и живут на юге Украины.

Напомним, в 2015 году киносценарий ленты получил премию Международного литературного конкурса «Коронация слова», а в 2017-м  «Вулкан» стал победителем индустриальной секции Work in Progress 8-го Одесского международного кинофестиваля.

Фото: Facebook-страница фестиваля Docudays UA

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