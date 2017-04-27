Режиссер «Украинских шерифов» закончил свой новый фильм «Вулкан»

Авторами сценария фильма выступили сам режиссер, а также Дарья Аверченко и Алла Тютюнник. По словам создателей картины, она является своеобразным признанием в любви к родному краю, земле предков и людям, которые жили и живут на юге Украины.

Напомним, в 2015 году киносценарий ленты получил премию Международного литературного конкурса «Коронация слова», а в 2017-м «Вулкан» стал победителем индустриальной секции Work in Progress 8-го Одесского международного кинофестиваля.

Фото: Facebook-страница фестиваля Docudays UA