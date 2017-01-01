Режиссер «Украинских шерифов» Роман Бондарчук - о том, что дало участие в «Оскаре»: Colta.ru

Роман Бондарчук – режиссер, арт-директор фестиваля Docudays UA. Его документальный фильм «Украинские шерифы» попал в этом году в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После этой ленты он представил новую – о детях, игравших в херсонском детском оркестре «Диксиленд».
В интервью журналисту интернет-издания Colta.ru Наталье Серебряковой Роман Бондарчук рассказал об опыте участия в оскаровской гонке, о документальном фильме Dixie Land и хитростях продюсирования независимого документального кино.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
До нас украинские кинематографисты отправляли DCP (Digital Cinema Package, в переводе «Цифровой кино пакет». - Ред.) и сидели тут, ждали, пока им приедет «Оскар» в посылочке. А мы поехали в Лос-Анджелес, пробыли там месяц. Нас научили, как делать постер, трейлер и писать синопсис, позиционировать фильм и заниматься его продвижением.Мы уже поняли, что без профессионального публициста, который будет писать и приглашать людей на показы, не будет замечен даже самый лучший фильм и что шансов у нас практически нет. Но было интересно разобраться на будущее.
Первая причина — это, конечно, бюджет. Там все имеет другое исчисление, и надеяться на что-то можно начиная с $300 тыс. У нас бюджет был в десять раз меньше.
«У нас был фильм сложнее, чем они ждали»
Плюс отличие традиций: для американцев документальное кино — это призыв к действию, такой очень практичный инструмент. Все, что многослойно, им сложнее понять. Хороший американский документальный фильм — это Майкл Мур. Все очень четко проартикулировано: хорошие парни, плохие парни, проблема, ее решение. У нас был фильм сложнее, чем они ждали.
У нас были консультанты по визуальным материалам, они сказали: если хотите, чтобы это работало в США, — kill your poster. Попросили увеличить все цитаты критиков, чтобы их можно было рассмотреть с трех метров (для американцев важно мнение авторитетов): "Даже название фильма можете сделать меньше. Композиция не имеет значения". Это был такой учебный опыт.
Если коротко, я пытаюсь выключиться из всего российского культурного дискурса. <...> Мне лично интереснее западная индустрия, которая изначально ориентирована на большее количество зрителей, профессиональна, более прозрачна.
«Диксиленд» - это оркестр под руководством Семена Рывкина, в Херсоне без него не обходился ни один городской праздник. День Победы, День независимости, День моряков — везде они играли. Их знали все, кто живет в Херсоне. Оркестр сидел в подвале Дворца пионеров, который находится в парке, и всем было слышно, как они репетируют.
Я сто раз проходил мимо, всегда было любопытно, что звуки идут из подвала. А потом стал работать на Docudays; мы каждый год делаем визуальную концепцию, созвучную с темой фестиваля, и снимаем ролик. В 2010 году у нас оказалось много фильмов о музыке, и я вспомнил о том, что есть такой прекрасный подвал. Мы пошли и познакомились с Рывкиным и детьми. Мне очень понравилась локация, стало понятно, что это все кинематографично и метафорично, потому что мы здесь, в Доме кино (Docudays UA проводится в киевском Доме кино. — Ред.), пытаемся нести какие-то новые идеи своими фильмами, а они пытаются извлекать красоту из своих мятых труб. И там, и тут — одинаковое подполье.
А Рывкин, человек советской эпохи, который с сороковых занимался этим джазовым оркестром, вообще был удивителен. Как ему удалось создать джазовый оркестр в стране, где джаз, мягко говоря, не любили? И мы сделали видео для церемонии открытия Docudays, где дети поиграли в своем подвале и чуть-чуть рассказали о себе.
А потом мы с продюсером Дашей Аверченко узнали, что готовится кинопроект для канала Arte. Что его создатели ищут 15 молодых режиссеров из бывших советских республик, которые сделали бы короткометражки для альманаха о людях, родившихся уже после развала Советского Союза. Проект назывался «15 молодых о молодых», его продюсировала Илона Бичевска из Латвии.
В общем, нас отобрали от Украины благодаря тому ролику о маленьких музыкантах из «Диксиленда». Закончилась эта история 14-минутным фильмом «Полина» — о том, как одна из участниц училась играть на всех инструментах сразу и стала девочкой-оркестром. Мне этот фильм показался довольно телевизионным, к тому же оказалось много неиспользованного материала.И не хотелось это все вот так оставить. Илона очень быстро нашла немецкое телевидение, и мы начали делать вот этот длинный фильм «Диксиленд».
«Успешный фильм — это не только съемка и монтаж, но на 50% — продюсерская машинерия»
Но на тот момент дети уже существенно подросли. Так появилась идея посмотреть на них как на подростков, которые уже не так беззаботны, которые чувствуют ответственность, принимают решения, меняются внешне и внутренне, — и на то, как, по сути, распадается этот оркестр.
Мне долгое время было непонятно, как работать с государством, но я встретил прекрасных продюсеров из Латвии, таким вот обходным путем привлекаем европейские фонды и телеканалы. Если фильм делается локально, зубилом и отверткой, его очень сложно потом презентовать в Европе на хорошем фестивале, а еще сложнее — продать на канал. Все отборщики, закупщики хотят разглядеть хороший проект на этапе производства и потом гордиться своим открытием.
Успешный фильм — это не только съемка и монтаж, но на 50% — продюсерская машинерия. Пару лет назад почти все украинские копродукции были в основном на бумаге, а сейчас продюсеры поездили по миру, разобрались, как все устроено, обзавелись знакомствами. Так что появляется все больше реальных совместных производств с европейскими странами; это единственно возможный путь.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания.
Главное фото: Facebook Романа Бондарчука
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