Режиссер «Украинских шерифов» Роман Бондарчук - о том, что дало участие в «Оскаре»: Colta.ru

Я сто раз проходил мимо, всегда было любопытно, что звуки идут из подвала. А потом стал работать на Docudays; мы каждый год делаем визуальную концепцию, созвучную с темой фестиваля, и снимаем ролик. В 2010 году у нас оказалось много фильмов о музыке, и я вспомнил о том, что есть такой прекрасный подвал. Мы пошли и познакомились с Рывкиным и детьми. Мне очень понравилась локация, стало понятно, что это все кинематографично и метафорично, потому что мы здесь, в Доме кино (Docudays UA проводится в киевском Доме кино. — Ред.), пытаемся нести какие-то новые идеи своими фильмами, а они пытаются извлекать красоту из своих мятых труб. И там, и тут — одинаковое подполье.

А Рывкин, человек советской эпохи, который с сороковых занимался этим джазовым оркестром, вообще был удивителен. Как ему удалось создать джазовый оркестр в стране, где джаз, мягко говоря, не любили? И мы сделали видео для церемонии открытия Docudays, где дети поиграли в своем подвале и чуть-чуть рассказали о себе.

А потом мы с продюсером Дашей Аверченко узнали, что готовится кинопроект для канала Arte. Что его создатели ищут 15 молодых режиссеров из бывших советских республик, которые сделали бы короткометражки для альманаха о людях, родившихся уже после развала Советского Союза. Проект назывался «15 молодых о молодых», его продюсировала Илона Бичевска из Латвии.

В общем, нас отобрали от Украины благодаря тому ролику о маленьких музыкантах из «Диксиленда». Закончилась эта история 14-минутным фильмом «Полина» — о том, как одна из участниц училась играть на всех инструментах сразу и стала девочкой-оркестром. Мне этот фильм показался довольно телевизионным, к тому же оказалось много неиспользованного материала.И не хотелось это все вот так оставить. Илона очень быстро нашла немецкое телевидение, и мы начали делать вот этот длинный фильм «Диксиленд».