Режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч едет в Украину

В Украину в ноябре приедет американский режиссер Дэвид Линч. Его визит продлится с 16 по 18 ноября, сообщает Styler.
В Киеве режиссер примет участие в открытии украинского представительства его всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation. Также онпроведет ряд встреч: со студентами, представителями власти, деловой, творческой и политической элитой.
Линч основал фонд в 2005 году для финансирования обучения трансцендентальной медитации (ТМ) в учебных заведениях. Постепенно David Lynch Foundation значительно расширил сферу деятельности, помогая таким группам риска, как ветераны войны, беженцы, жертвы домашнего насилия, бездомные и заключенные тюрем.
Напомним, среди работ Дэвида Линча – сериал «Твин Пикс», фильмы «Человек-слон», «Дюна», «Шоссе в никуда» и др.
Режиссер уже посещал нашу страну в 2009 году.
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