Режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч едет в Украину

Линч основал фонд в 2005 году для финансирования обучения трансцендентальной медитации (ТМ) в учебных заведениях. Постепенно David Lynch Foundation значительно расширил сферу деятельности, помогая таким группам риска, как ветераны войны, беженцы, жертвы домашнего насилия, бездомные и заключенные тюрем.

Напомним, среди работ Дэвида Линча – сериал «Твин Пикс», фильмы «Человек-слон», «Дюна», «Шоссе в никуда» и др.

Режиссер уже посещал нашу страну в 2009 году.

Фото: Wikimedia.org / Thiago Piccoli