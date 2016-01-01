Режиссер Тарас Химич снимает исторический боевик о Данииле Галицком

Режиссер Тарас Химич приступил во Львове к съемкам исторического боевика о короле Данииле Галицком, сообщает телеканал «24».

"Это позитивная история. Это и территория, где я живу, это и история, которая произошла давно, но на этой земле. Это непосредственно касается всех нас", - говорит режиссер.

По его словам, все локации фильма будут соответствовать местам исторических событий. В нем будут сцены с массовыми боями, все будет максимально приближено к исторической эпохе. В ленте будет показана не только сама фигура Даниила Галицкого, но и мощная империя, которую он создал.

Премьера фильма запланирована на 2018 год.

Напомним, в ноябре 2016 года в прокат вышел фильм Тараса Химича, который до этого позиционировался как клипмейкер и документалист, «Живая». Лента, основанная на реальных событиях, раскрывает неизвестные страницы из жизни украинской связной УПА Анны Попович. Съемки длились на протяжении трех лет.

Фото: Facebook Тараса Химича