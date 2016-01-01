Режиссер Тарас Химич - о фильме «Живая» и о том, что нужно снимать в Украине: ZN.UA

В конце ноября в прокат вышел украинский фильм «Живая» режиссера Тараса Химича, который также выступил в качестве сценариста, оператора и монтажера. Создавался он почти три года на энтузиазме автора, без поддержки Госкино. В основе ленты — и реальные события, произошедшие в Украине в середине XX века, и реальная главная героиня Анна Попович, жизнь которой связана с УПА. Она успела рассказать авторам историю своей жизни, но не успела уже увидеть сам фильм.
В интервью ZN.UA Тарас Химич рассказал о съемках своего фильма и будущих проектах, а также о том, что сейчас необходимо снимать в Украине.
Мы публикуем наиболее интересные высказывания режиссера.
Для меня как для режиссера много значило, чтобы этот фильм был «живым» и мог развиваться вместе с нами. Съемки «Живой» продолжались в течение трех лет. А сами съемки — это сложный процесс. Для нас было принципиально найти именно те нужные кадры, которые максимально бы раскрыли историю Анны в определенный период ее жизни.
«Надо снимать фильмы, которые были бы понятны не только украинцам, но и тем, кто живет за пределами нашего государства»
Было важно наличие времени для изменений, ведь благодаря им можно максимально повысить динамику или, наоборот, акцентировать внимание на определенных моментах, особенно на завершающем этапе.
Я доволен результатом. И, наконец, «Живой» мы начали процесс независимого украинского кино. И уже можно говорить о следующих проектах. Конечно, «Живая» — это потрясающе важный опыт, который мы усовершенствуем и будем использовать в следующих проектах.
В практике мирового проката есть такая вещь, как смежное дистрибьюторство, которая предусматривает одновременно прокат и распространение фильма на фестивалях. Наш фильм ориентирован именно на такую систему, в отличие от Украины, где нас прежде всего интересовал чистый прокат в кинотеатрах.
Я считаю, что нам следует очень хорошо мониторить запросы общества к кинопродукту и одновременно сравнивать это с запросами мирового кино. Надо снимать фильмы, которые были бы понятны не только украинцам, но и тем, кто живет за пределами нашего государства.
Кино должно быть качественным во всем — с начала и до финала. И главное — такое кино должно окупиться в прокате. Именно люди голосуют за фильм. Все просто: есть спрос, и есть предложение.
Фильм полностью был создан без поддержки со стороны государства. Только на завершающем этапе (при озвучивании картины) нам помогла Львовская областная государственная администрация. Мы сами были и заказчиками, и производителями. А это, очевидно, самая большая ответственность. Ведь себя не обманешь.
Искренне поразила рецензия Юрия Андруховича: "Это кино? Да, это кино. Это, наконец, кино. Это не больше, чем кино. Но и не меньше".
«Кино должно быть качественным во всем — с начала и до финала»
Знаю, что буду снимать дальше. Единственное, что сейчас скажу, — будущий фильм не будет иметь никакого отношения к ХХ в.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Facebook-страница фильма
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