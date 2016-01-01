Режиссер Тарас Химич - о фильме «Живая» и о том, что нужно снимать в Украине: ZN.UA

Было важно наличие времени для изменений, ведь благодаря им можно максимально повысить динамику или, наоборот, акцентировать внимание на определенных моментах, особенно на завершающем этапе.

Я доволен результатом. И, наконец, «Живой» мы начали процесс независимого украинского кино. И уже можно говорить о следующих проектах. Конечно, «Живая» — это потрясающе важный опыт, который мы усовершенствуем и будем использовать в следующих проектах.

В практике мирового проката есть такая вещь, как смежное дистрибьюторство, которая предусматривает одновременно прокат и распространение фильма на фестивалях. Наш фильм ориентирован именно на такую систему, в отличие от Украины, где нас прежде всего интересовал чистый прокат в кинотеатрах.

Я считаю, что нам следует очень хорошо мониторить запросы общества к кинопродукту и одновременно сравнивать это с запросами мирового кино. Надо снимать фильмы, которые были бы понятны не только украинцам, но и тем, кто живет за пределами нашего государства.