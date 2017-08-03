ТЕЛЕКРИТИКА

Режиссер «Правила боя» приступает к съемкам драмы о героях Крут

Культура

В пятницу, 8 сентября, стартуют съемки полнометражной драмы «Круты 1918. Защита» режиссера Алексея Шапарева, сообщает пресс-служба проекта.

Лента посвящена 100-летию боя под Крутами, где около 300 студентов и юнкеров противостояли многотысячной большевистской армии. Она расскажет историю молодых людей – героев своего времени, вставших на защиту Родины, а также о зарождении на фоне этих трагических событий любви главных героев Софии и Андрея.

Культура

В 2017-м в прокат снова выйдет рекордное число украинских фильмов

По словам режиссера, в течение осени будут проведены сложнопостановочные съемки – с использованием пиротехнических и спецэффектов, с участием большого количества актеров массовых сцен, животных и каскадеров.

Напомним, фильма является одним из победителей Девятого питчинга Госкино в сессии игровых тематических фильмов (к 100-летию провозглашения Украинской народной республики, 100-й годовщине Боя студентов под Крутами). Государственная финансовая поддержка составляет 26 млн грн, общая стоимость производства – 52 млн. Драма выйдет в прокат в 2018 году.

Фото: Максим Лисовой

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

5 новых сериалов сентября

Культура

«Червоный» за первую неделю проката собрал 2 млн грн

Популярное на Телекритике



Дуся

Телеканал «Прямой» как портрет украинской семьи

Общество

Независимость без комплексов

Культура

5 новых сериалов сентября

Дуся

Олимпийские игры в Вестеросе