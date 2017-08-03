Режиссер «Правила боя» приступает к съемкам драмы о героях Крут

По словам режиссера, в течение осени будут проведены сложнопостановочные съемки – с использованием пиротехнических и спецэффектов, с участием большого количества актеров массовых сцен, животных и каскадеров.

Напомним, фильма является одним из победителей Девятого питчинга Госкино в сессии игровых тематических фильмов (к 100-летию провозглашения Украинской народной республики, 100-й годовщине Боя студентов под Крутами). Государственная финансовая поддержка составляет 26 млн грн, общая стоимость производства – 52 млн. Драма выйдет в прокат в 2018 году.

Фото: Максим Лисовой