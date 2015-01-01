Режиссер первого украинского фильма в стиле Тарантино – о своей будущей картине «Экс»

На днях в производство запустился новый украинский фильм – «Экс» режиссера Сергея Лысенко (сценарий Ярослава Яриша, оператор – Сергей Михальчук).
«Heist movies ведут свою родословную аж от немого кино. Насколько я знаю, внутри этого жанра существует еще поджанр «кейпер» – «комедийное ограбление». Я вообще обожаю подобные сюжеты – когда налет тщательно планируют, прорабатывают все детали, а потом обязательно что-то идет не так, и весь план летит к чертям. Но есть один момент, на котором я хочу остановиться. Во всех вышеперечисленных отличных фильмах грабители идут на дело, преследуя лишь свои корыстные интересы. Это могут быть симпатичные злодеи, обаятельные разбойники, люди, которых на преступление толкнула нужда, но всех их интересуют только деньги. Нашими же героями движут совершенно иные мотивы. Деньги им нужны лишь для того, чтобы продолжать революционную борьбу. А само ограбление, которое они именуют «эксом», является для них символом сопротивления. Поэтому наш фильм несколько не укладывается в привычные жанровые рамки.
Вообще, если ты, снимая о прошлом, не пытаешься рассказать о современности, то фильм твой будет интересен только историкам. Не хочу впадать в излишний пафос, но, по-моему, тема самопожертвования во имя родной земли необычайно актуальна в сегодняшней Украине».
«В 2015 году я был членом жюри литературного конкурса «Коронация слова», в номинации «Киносценарий». Там-то мне и попалось на глаза произведение под хлестким коротким названием «Экс». Сценарий как-то сразу мне «лег на душу» – динамичный, очень свежий, с живыми героями, с современным взглядом на исторические события. Когда зашла речь о том, чтобы подать сценарий на конкурс Госкино, я подумал: «А почему бы и нет?».
Ярослав Яриш, на мой взгляд – самородок, настоящий талант из народа. Работает он сельским бухгалтером на Львовщине. Днем сводит дебет с кредитом, а ночами пишет захватывающие истории. «Экс» (сокращение от слова «экспроприация») основан на реальном событии – ограблении почты в местечке Городок украинскими подпольщиками в 1932 году. Меня он привлек острым напряженным сюжетом и поразительными героями – людьми, которые в любой момент готовы положить жизни на алтарь свободы и независимости своей Родины. Это украинские самураи, для которых путь воина – это путь смерти».
«Я немного заволновался, когда Ярослав на пресс-конференции заявил, что написал сценарий под влиянием мистера Тарантино. Обеспокоило меня то, что зрители начнут ждать от нас чего-то в духе «Бесславных ублюдков» – лихого вестерна в декорациях Галычины тридцатых годов, с вольным обращением с историческими реалиями. Ну и, кроме того, ярлык «а-ля Тарантино» подразумевает некую вторичность. Признаю, что «Экс» в какой-то степени создан под воздействием голливудского мастера.
Но, во-первых, двукратный обладатель «Оскара» за лучший сценарий – не самый худший пример для драматурга. А, во-вторых, речь идет именно о влиянии, а не о подражании. Нелинейность повествования, необычные персонажи, неожиданные сюжетные повороты – вот что почерпнул Яриш из эстетики Тарантино. Но при этом он нигде не изменяет своему авторскому видению. Все этические и психологические акценты расставлены у него очень точно – это история украинских героев.
Что касается режиссерского решения, то в мои намерения не входит устраивать пост-модернистскую игру со смыслами, с отсылками к более или менее известным фильмам или жанрам. Конечно, в современном кино невозможно быть полностью свободным от чьих-либо влияний. Но я постараюсь преподнести зрителю свою личностную версию сценария.
Мне повезло в сентябре 1994 года присутствовать на американской премьере фильма Pulp Fiction, известного у нас под названием «Криминальное чтиво». Это то кино, после которого уже невозможно снимать по-старому. Из него, как из гоголевской «Шинели» (перефразируя Белинского) вышло целое поколение постановщиков. Для меня лично Тарантино – это пример абсолютной творческой свободы».
Одна из главных проблем – молодым людям сегодня негде учиться кинодраматургии. Было бы здорово, если бы наши драматурги-практики, которые хорошо знают кинопроизводство, раз в несколько лет набирали бы сценарный курс и всерьез возились бы с начинающими.
«Я смотрю ребят из Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, Черновцов, пытаясь добиться аутентичности персонажей. Диалект, интонация, особенности менталитета – все это имеет огромное значение.
Как мне кажется, органики у молодых актеров прибавилось. Все-таки сегодня они много чего смотрят – в Интернете, кроме фильмов, есть и театральные постановки, и актерские мастер-классы, и лекции. То есть понимание того, что криком со сцены ничего не добьешься, существует. Вот с актерской техникой дело обстоит хуже. Впрочем, это давняя проблема. Иногда мне хочется обратиться ко всем нашим лицедеям со словами: «Ребята! Именно актерская техника – ваш пропуск в кино, не говоря уже о сериалах. На пятиминутном кастинге вы не успеете показать всю сложность и многогранность вашей натуры. Поэтому демонстрируйте свою технику – умение легко и органично входить в разные состояния. Показывайте, как вы владеете своим телом, мимикой, жестом, походкой. Это ключ к успеху».
Фото - Сандра Багмет