Режиссер первого украинского фильма в стиле Тарантино – о своей будущей картине «Экс»

«Я немного заволновался, когда Ярослав на пресс-конференции заявил, что написал сценарий под влиянием мистера Тарантино. Обеспокоило меня то, что зрители начнут ждать от нас чего-то в духе «Бесславных ублюдков» – лихого вестерна в декорациях Галычины тридцатых годов, с вольным обращением с историческими реалиями. Ну и, кроме того, ярлык «а-ля Тарантино» подразумевает некую вторичность. Признаю, что «Экс» в какой-то степени создан под воздействием голливудского мастера.

Но, во-первых, двукратный обладатель «Оскара» за лучший сценарий – не самый худший пример для драматурга. А, во-вторых, речь идет именно о влиянии, а не о подражании. Нелинейность повествования, необычные персонажи, неожиданные сюжетные повороты – вот что почерпнул Яриш из эстетики Тарантино. Но при этом он нигде не изменяет своему авторскому видению. Все этические и психологические акценты расставлены у него очень точно – это история украинских героев.

Что касается режиссерского решения, то в мои намерения не входит устраивать пост-модернистскую игру со смыслами, с отсылками к более или менее известным фильмам или жанрам. Конечно, в современном кино невозможно быть полностью свободным от чьих-либо влияний. Но я постараюсь преподнести зрителю свою личностную версию сценария.

Мне повезло в сентябре 1994 года присутствовать на американской премьере фильма Pulp Fiction, известного у нас под названием «Криминальное чтиво». Это то кино, после которого уже невозможно снимать по-старому. Из него, как из гоголевской «Шинели» (перефразируя Белинского) вышло целое поколение постановщиков. Для меня лично Тарантино – это пример абсолютной творческой свободы».