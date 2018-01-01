Режиссер Нил Бломкамп снимет «Возвращение Робокопа»

Новая картина не будет иметь отношения к перезапуску «Робокопа» 2014 года, снятого Хосе Падильей. Продюсерами «Возвращения Робокопа» (RoboCop Returns) выступят авторы оригинальной истории Эд Неймейер и Майкл Минер, но сценарий напишет Джастин Роудс, который сейчас работает над новой частью «Терминатора».

«Оригинальный "Робокоп" – это классика научно-популярного фильма, где хорошо совмещена драма и сатира. Мне интересно показать поиски Робокопом своей личности», – прокомментировал Нил Бломкамп будущую работу.

Будущая лента расскажет о возвращении легендарного робота-полицейского в Детройт, для борьбы с анархией.

Нил Бломкамп известен по таким фантастическим фильмам, как «Район №9», «Эллизиум – рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи».