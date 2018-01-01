ТЕЛЕКРИТИКА

Режиссер Нил Бломкамп снимет «Возвращение Робокопа»

Культура

Студия MGM решила перезапустить франшизу, пригласив известного кинематографиста для сьемок официального продолжения фильма 1987 года, который снял Пол Верховен.


Новая картина не будет иметь отношения к перезапуску «Робокопа» 2014 года, снятого Хосе Падильей. Продюсерами «Возвращения Робокопа» (RoboCop Returns) выступят авторы оригинальной истории Эд Неймейер и Майкл Минер, но сценарий напишет Джастин Роудс, который сейчас работает над новой частью «Терминатора».

«Оригинальный "Робокоп" – это классика научно-популярного фильма, где хорошо совмещена драма и сатира. Мне интересно показать поиски Робокопом своей личности», – прокомментировал Нил Бломкамп будущую работу.

Будущая лента расскажет о возвращении легендарного робота-полицейского в Детройт, для борьбы с анархией.

Нил Бломкамп известен по таким фантастическим фильмам, как «Район №9», «Эллизиум – рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи».

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Как в Украине снимали фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

Культура

Сегодня на Netflix выйдет сериал об эксцентричных журналистах

Популярное на Телекритике



Культура

Как в Украине снимали фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

Бизнес

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

Дуся

«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Общество

Зритель-заложник: как эволюционировали реалити-шоу