Режиссер «Мира Юрского периода» пообещал, что будет смешно

В следующем году в прокат выходит продолжение фильма «Мира Юрского периода» студии Universal Pictures с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард в главный ролях. В интервью агентству «Интерфакс» режиссер ленты Хуан Антонио Байона рассказал, что во второй части зрителей ждем много комических моментов.
Дня него «Мир Юрского периода» − своего рода свидетельство силы первого фильма франшизы − «Парка Юрского периода». "Мне важно напомнить самому себе и аудитории о том, что представлял собой первый фильм. Это своеобразный оммаж (дань уважения. − Ред.) первой картине, с которой все начиналось", − добавил режиссер.
По его словам, франшиза очень своеобразна: в ней много юмора и в то же время саспенса (беспокойства), в ней затрагиваются важные и актуальные на сегодня темы. "Например, новые высокие технологии или то, как быстро развивается наука, как она влияет на наш мир. Я люблю не только развлекать людей происходящим на экране, но и заставлять задумываться. Об ответственности человечества перед тем, к чему может привести необдуманное использование научных достижений и что может случиться, если мы перейдем точку невозврата. А еще − с какими последствиями нам предстоит иметь дело", − сказал Байона.
Напомним, несколько дней назад Universal Pictures обнародовала первый трейлер «Мира Юрского периода 2».
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