Режиссер «Мамая» снимет фильм о Довбуше

Госкино заключило с продакшеном «Пронто Фильм» контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки фильму «Довбуш» режиссера Олеся Санина (фильмы «Поводырь», «Мамай»).
Ее сумма составляет 65 млн грн, тогда как общая стоимость производства – около 86,68 млн грн, уточняют в ведомстве.
«Довбуш» – это историческая драма о легендарном украинском разбойнике Олексе Довбуше; о том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре, вдохновляющем целые поколения тех, кто борется за свободу родной земли; о силе и любви, предательстве и несправедливости; о том, как он жил и как обманул смерть.
Сценарий ленты вместе с Саниным написали Василий Портяк («Железная сотня») и Максим Черныш, ее продюсированием занимается Максим Асадчий (продюсер сериалов «Нюхач-3» и «Красная королева», фильма «Поводырь»).
Релиз фильма «Довбуш» запланирован на июнь 2019 года.
Напомним, проект «Довбуша» является победителем Десятого питчинга Госкино в секции игровых тематических фильмов «Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора».
Фото: varosh.com.ua