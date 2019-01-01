Режиссер «Киборгов» показал, как снимают его новый фильм

Ахтем Сейтаблаев в своем видеоблоге поделился со зрителями фрагментом съемок его исторического экшена – «Захар Беркут».
Вчера режиссер ленты «Захар Беркут» Ахтем Сейтаблаев поделился коротким видео, в котором можно заметить процесс съемок фильма, начавшийся в середине июня в Карпатах.
«Снимаем некоторые эпизоды. Даже меня привлекли к съемкам нашего проекта. Готовимся напряженно, но очень интересно. Надеюсь, что потом, со временем, вам в кинотеатрах будет так же интересно, как нам сейчас», – комментирует режиссер.
Напомним, премьера ленты «Захар Беркут», производством которой занимается компания Kinorob при государственной поддержке, запланирована на 2019 год.
К работе над историческим экшеном присоединились голливудские деятели кино. Сорежиссером Ахтема Сеитаблаева выступит Джон Винн, а продюсерами с американской стороны будут Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз.
Как отмечают в Kinorob, «за содержательную часть "Захара Беркута" будет отвечать украинская команда», а голливудские партнеры обеспечат коммуникацию с международным актерским составом ленты и помогут с продвижением фильма на североамериканском рынке.