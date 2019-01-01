Режиссер «Киборгов» показал, как снимают его новый фильм

Напомним, премьера ленты «Захар Беркут», производством которой занимается компания Kinorob при государственной поддержке, запланирована на 2019 год.

К работе над историческим экшеном присоединились голливудские деятели кино. Сорежиссером Ахтема Сеитаблаева выступит Джон Винн, а продюсерами с американской стороны будут Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз.

Как отмечают в Kinorob, «за содержательную часть "Захара Беркута" будет отвечать украинская команда», а голливудские партнеры обеспечат коммуникацию с международным актерским составом ленты и помогут с продвижением фильма на североамериканском рынке.