Режиссер «Хранителей» снял новый фильм на iPhone

Зак Снайдер («300 спартанцев», «Хранители») выпустил четырехминутную короткометражку Snow Steam Iron («Снег, Пар, Железо»), целиком и полностью снятую на iPhone.
Сперва посмотреть новую работу мастера можно было только через приложение Vero, доступное для пользоваталей Android и iPhone, и представляющее собой соцсеть для независимых авторов. Однако позже поклонники режиссёра выложили картину на YouTube. На данный момент ролик набрал больше 33 тыс. просмотров.
На сайте Vero сообщается, что Снайдер сделал проект всего лишь за несколько дней, в работе ему помогали сын и дочь. Сам режиссер заявил, что это был странный опыт, «но семья, будучи вместе, больше создавала фильм, чем разговаривала».
На какую именно модель iPhone был снят фильм и каков был объем дополнительного оборудования, не сообщается.