Режиссер «Хранителей» снял новый фильм на iPhone

На сайте Vero сообщается, что Снайдер сделал проект всего лишь за несколько дней, в работе ему помогали сын и дочь. Сам режиссер заявил, что это был странный опыт, «но семья, будучи вместе, больше создавала фильм, чем разговаривала».

На какую именно модель iPhone был снят фильм и каков был объем дополнительного оборудования, не сообщается.