ТЕЛЕКРИТИКА

Режиссер «Хранителей» снял новый фильм на iPhone

Культура

Зак Снайдер («300 спартанцев», «Хранители») выпустил четырехминутную короткометражку Snow Steam Iron («Снег, Пар, Железо»), целиком и полностью снятую на iPhone.


Сперва посмотреть новую работу мастера можно было только через приложение Vero, доступное для пользоваталей Android и iPhone, и представляющее собой соцсеть для независимых авторов. Однако позже поклонники режиссёра выложили картину на YouTube. На данный момент ролик набрал больше 33 тыс. просмотров.

_

_

На сайте Vero сообщается, что Снайдер сделал проект всего лишь за несколько дней, в работе ему помогали сын и дочь. Сам режиссер заявил, что это был странный опыт, «но семья, будучи вместе, больше создавала фильм, чем разговаривала».

На какую именно модель iPhone был снят фильм и каков был объем дополнительного оборудования, не сообщается.

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Владимир Лерт – о голливудской массовке, Богдане Ступке и биткоинах

Культура

«Эмми» в главной номинации получил сериал «Рассказ служанки»

Популярное на Телекритике



Дуся

«Интер» отказался платить Георгию Гонгадзе 800 долларов в месяц

Бизнес

Есть такая профессия – «украинский политолог»

Дуся

Новые прически Тодоренко и Астафьевой и немного секса от Барабошко: как медийщики провели уик-энд

Бизнес

Экс-шеф-редактор «Еспресо» стал советником Гройсмана