Режиссер фильма «На границе миров»: «Я не сразу полюбил кино»

«Мое прошлое тесно связано с литературой, и мои мозги до сих пор работают, как у сценариста, – рассказывает режиссер. (До начала своей кинокарьеры он опубликовал несколько рассказов на персидском языке. – Ред.) – Во всяком случае, я научился рассказывать истории. Признаюсь, я не сразу полюбил кино. В молодости я был излишне самонадеян и считал, что кинематограф, что называется, – "товар народного потребления". Я искренне полагал, что просмотр фильма – способ убить время для тех, у кого его слишком много!»

О своем фильме «На границе миров» Аббаси говорит следующее: «Я считаю, что этот фильм не про "нас против них", а о человеке, который пытается найти и принять свою индивидуальность. Я не стремлюсь вторгаться в область политики идентичности, но мне кажется, каждому из нас рано или поздно предоставляется шанс выбрать и проявить свою индивидуальность. Каждый интерпретирует окружающий мир и людей вокруг, как считает нужным».