ТЕЛЕКРИТИКА

Режиссер фильма «Горная женщина: на войне» рассказал о мужестве исландок

Культура

16 августа в украинский прокат выйдет фильм «Горная женщина: на войне», снятый совместно Исландией, Францией и Украиной. В новом интервью режиссер ленты Бенедикт Эрлингссон рассказал, кто из соотечественниц его вдохновляет.


В беседе с исландским порталом RUV Эрлингссон пояснил, что с недавних пор стал считать себя феминистом. Его заинтересовал тест Бехдель – прием, который помогает оценить гендерную сбалансированность сценария фильма: если в фильме есть как минимум один диалог между женщинами, которые при этом обсуждают не мужчин, считается, что фильм прошел тест.

«В Исландии женщины часто были пионерами», – говорит режиссер. Он упоминает Сигрид Томасдоттир (1871 -1957), боровшуюся за сохранение Гюльдфлосса и других водопадов, в честь которой названа награда для экоактивистов.

Героиня фильма «Горная женщина: на войне» – тоже активистка, но борется она против загрязняющего окружающую среду алюминиевого завода. «Женщины сыграли большую роль в борьбе этой маленькой нации за общественные интересы», – говорит он.

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Режиссер уже задумал новую картину, которую хочет видеть своеобразной утопией. На этот раз его занимают события средневековья, в частности – личность Гюдмунда Доброго (исландского епископа и народного святого, не признанного католической церковью).

Напомним, что «Горная женщина: на войне» стал фильмом-открытием Одесского международного кинофестиваля в 2018 году.

Фото предоставлено компанией «Артхаус Трафик»

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