Режиссер фильма «Горная женщина: на войне» рассказал о мужестве исландок

В беседе с исландским порталом RUV Эрлингссон пояснил, что с недавних пор стал считать себя феминистом. Его заинтересовал тест Бехдель – прием, который помогает оценить гендерную сбалансированность сценария фильма: если в фильме есть как минимум один диалог между женщинами, которые при этом обсуждают не мужчин, считается, что фильм прошел тест.

«В Исландии женщины часто были пионерами», – говорит режиссер. Он упоминает Сигрид Томасдоттир (1871 -1957), боровшуюся за сохранение Гюльдфлосса и других водопадов, в честь которой названа награда для экоактивистов.

Героиня фильма «Горная женщина: на войне» – тоже активистка, но борется она против загрязняющего окружающую среду алюминиевого завода. «Женщины сыграли большую роль в борьбе этой маленькой нации за общественные интересы», – говорит он.