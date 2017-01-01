Режиссер фильма «Червоный» Заза Буадзе: «В грузинском обществе всегда был силен дух сопротивления режиму»

К тому моменту, когда мне предложили снимать «Червоного», я уже читал роман Андрея Кокотюхи. Но когда читал книгу, я еще не подозревал, что пройдет время, и я стану режиссером экранизации. И в мыслях не было.

Книга мне понравилась. Мне вообще нравится, что делает Андрей, и я считаю, что он делает большое дело, работая в мейнстриме. Кокотюха пишет жанровую литературу, а это очень важная ниша. Вот возьмем кино. Жанровые фильмы, можно так сказать, – это хребет кинематографа.

В общем, когда мне предложили поставить этот фильм, я ни на йоту не сомневался. Я был очень рад возможности поработать и сразу дал согласие. И до сих пор не жалею об этом.