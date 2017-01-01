Режиссер фильма «Червоный» Заза Буадзе: «В грузинском обществе всегда был силен дух сопротивления режиму»

24 августа в Киеве состоится премьера нового фильма «Червоный», поставленного по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи.
«Червоный» – это сложнопостановочный экшн-фильм, с большим количеством персонажей – массовки только 800 человек. Восстание происходит ночью, а значит, все боевые сцены мы снимали ночью. Опять же, с нуля был построен лагерь. Физически всем пришлось поднапрячься, но это было увлекательно.
Мы работали со множеством экспертов, которые консультировали нас во время подготовки к съемкам. Те, кто уже успел посмотреть готовый фильм, говорят, что все очень точно передано – и фактуры, и дух времени. Для меня это очень важно.
К тому моменту, когда мне предложили снимать «Червоного», я уже читал роман Андрея Кокотюхи. Но когда читал книгу, я еще не подозревал, что пройдет время, и я стану режиссером экранизации. И в мыслях не было.
Книга мне понравилась. Мне вообще нравится, что делает Андрей, и я считаю, что он делает большое дело, работая в мейнстриме. Кокотюха пишет жанровую литературу, а это очень важная ниша. Вот возьмем кино. Жанровые фильмы, можно так сказать, – это хребет кинематографа.
В общем, когда мне предложили поставить этот фильм, я ни на йоту не сомневался. Я был очень рад возможности поработать и сразу дал согласие. И до сих пор не жалею об этом.
Я сначала увидел его фотографию, причем совершенно случайно. А потом увидел небольшое видео, где он читал Шевченко – просто смотрел в камеру и читал Шевченко. Правда, для того, чтобы понять, что это мой герой, мне еще и личная встреча была нужна. Мы встретились, и я в этом убедился. Микола – единственный актер, который сразу был утвержден.
Когда я прочитал сценарий, оказалось, что от истории, рассказанной в романе, осталась только лагерная история Червоного – то есть история восстания и небольшая часть флэшбеков. Так что в результате получилось так, что наш фильм снят по мотивам третьей, лагерной части романа, в то время как в книге Кокотюхи есть еще две части. Книга «Червоный», если вы не читали, состоит из трех историй, рассказанных тремя разными людьми об одном и том же человеке – о Даниле Червоном. Стоит прочесть.
Создание фильма – это живой процесс, так что сценарий дорабатывался все время, даже во время съемок. Постоянно возникали какие-то новые идеи, и тогда мы вызывали Андрея – он приезжал к нам на съемочную площадку, в общей сложности четыре или пять раз. Андрей приезжал и садился писать. Так появлялись новые эпизоды и новые сцены, которых не было ни в сценарии, ни в романе.
Все время – и перед съемками, я смотрел и пересматривал вполне конкретные фильмы: «Побег из Шоушенка» Френка Дарабонта, «Полуночный экспресс» Алана Паркера и «Мотылек» Франклина Шеффнера. Так получилось, что это самые-самые любимые фильмы для меня. (Все три фильма рассказывают о побеге главных героев из тюрьмы. – «Телекритика») Хочешь-не хочешь, но получается, что я этими фильмами вдохновлялся. Я не говорю, что копировал, нет, но инспирация определенная была.
Самому Кокотюхе фильм понравился. Мы сейчас ездим по Украине, представляем «Червоного», просто разделились на какой-то момент – я показываю фильм в Тернополе, а он в Полтаве. Вообще, фильм представляет собой результат совместного труда, а мы изначально договорились, что за кино снимаем. И очень рад, что еще на этапе обсуждения и Андрей, и Владимир Филиппов, наш продюсер, сразу же приняли мою режиссерскую концепцию. Наши вкусы совпали с нашим видением будущего фильма.
Изначально мы уже знали, что будем снимать «Червоного» как вестерн. То есть сама история была сконструирована как вестерн. А что такое вестерн, если очень коротко? Есть какое-то поселение на краю света. В вестернах это Дикий Запад, у нас – Сибирь. Там живет порабощенное население, которым днем и ночью правит злой антагонист во главе со своими бандитами. И вот откуда-то появляется герой, которых всех наставляет, поднимает восстание и побеждает в нем. Этот герой – свободный человек.
Самый великий вестерн – это «Дилижанс» легендарного режиссера Джона Форда, с молодым Джоном Уэйном в главной роли. В советском прокате он назывался «Путешествие будет опасным». Мой отец очень любил этот фильм, и в детстве часто о нем рассказывал нам с братом. Я помню, как он был счастлив, когда мы посмотрели этот фильм и пришли в восторг. Любимый герой отца в этом фильме – Ринго Кид, которого играл Джон Уэйн, стал нашим с братом любимым героем тоже.
В какой-то мере, история Данила Червоного – это очень личная для меня история. Например, мой дед был участником первого, самого крупного антибольшевистского восстания в 1924 году. (Так называемое Августовское восстание, которое организовали меньшевики против советского правительства Грузии, в результате чего погибло свыше 3 тыс. человек. – «Телекритика»)
Дух сопротивления режиму, дух борьбы всегда был силен в грузинском обществе, в той среде, где я родился и вырос. Я рос на героических историях об этом восстании, так что безо всякого пафоса могу сказать, что впитал их с молоком матери. Эта тема всегда была мне близка. Я все время шучу, что Кокотюха проморгал в романе грузин, которые тоже тогда были в лагерях. Как раз украинские бандеровцы, литовские «лесные братья» и грузины, репрессированные после восстания 1924 года, были главными зачинщиками бунтов в системе ГУЛАГ.
Вообще, в Грузии найдется очень мало семей, которых не коснулся бы Большой террор тридцатых годов.
Фото предоставлены компанией B&H