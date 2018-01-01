Режиссер «Червоного» снимает новый сезон сериала «Опер по вызову»

Помимо грузинского кинематографиста над лентой работают Тарас Ткаченко, Денис Тарасов и Александр Пархоменко.

«Приглашение на сьемку я получил от моего друга Тараса Ткаченко. Это уже наша вторая совместная работа в детективном жанре. И я уверен, что не последняя, – поделился Заза Буадзе. – Я обожаю снимать детективы. Мне нравится хулиганский дух, присутствующий в этом проекте и на съёмочной площадке. Все персонажи живые, истории интересные и самое главное – я увидел, что тут есть определенное поле для режиссерского творчества – где можно добавить больше экшена, а где драматургии, чтобы эта история стала еще более интересной и зрелищной».

По словам продюсера проекта Сергея Карпенко, участие режиссера Буадзе поможет сериалу держать высокую планку, заданную в первых сезонах. Карпенко также отметил креативное мышление и нестандартный подход к съемочному процессу грузинского режиссера.

Премьера сериала состоится в августе 2018 года.

Фото: Ната Боровик