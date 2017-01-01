ТЕЛЕКРИТИКА

Рэпер Lil Peep выпустил еще один клип после своей смерти

Культура

На днях в сети появилось уже второе по счету посмертное видео рэпера Lil Peep, скончавшегося от передозировки наркотиков.


Видео на песню Save that shit появилось в сети 19 декабря. Клип состоит из нарезок с живых выступлений рэпера и рассказывает историю его взаимоотношений с девушкой. Примечательно, что клип начинается со слов посвящения матери рэпера, Лизы – «В память о любимом сыне Гусе».  

Это уже второе видео, которое выходит после смерти исполнителя. Lil Peep скончался 15 ноября 2017 от передозировки героина и фентанила. Ему был 21 год.

Лил Пип известен прежде всего как создатель и первопроходец эмо-трэпа. Это мрачная, но эмоциональная музыка, гибрид субкультуры эмо и трэпа – ответвления хип-хопа, которое уходит корнями на юг США и характеризуется агрессивными текстами, читкой и холодным звучанием. Рэпер выпустил всего лишь один полноценный альбом.

Издание The New York Times сравнивало молодого исполнителя с легендарным Куртом Кобейном, лидером группы Nirvana, несмотря на кардинальную разницу в их музыке.

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