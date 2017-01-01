Рэпер Lil Peep выпустил еще один клип после своей смерти

Это уже второе видео, которое выходит после смерти исполнителя. Lil Peep скончался 15 ноября 2017 от передозировки героина и фентанила. Ему был 21 год.

Лил Пип известен прежде всего как создатель и первопроходец эмо-трэпа. Это мрачная, но эмоциональная музыка, гибрид субкультуры эмо и трэпа – ответвления хип-хопа, которое уходит корнями на юг США и характеризуется агрессивными текстами, читкой и холодным звучанием. Рэпер выпустил всего лишь один полноценный альбом.

Издание The New York Times сравнивало молодого исполнителя с легендарным Куртом Кобейном, лидером группы Nirvana, несмотря на кардинальную разницу в их музыке.