Рэпер Jay Z опубликовал на Youtube три клипа в один день

Один из богатейших рэперов мира Шон Картер, известный под псевдонимом Jay Z (его состояние в 2017 году оценивается в $610 млн) опубликовал сразу три новых видео на Youtube. Пакетное предложение включает в себя клипы на песни Legacy, Smile и Marcy Me из последнего альбома рэпера под названием «4:44», который вышел в июне 2017. В клипах снялись такие звезды Голливуда, как Рон Перлман («Сыны анархии», «Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж»), Сьюзен Сарандон («Облачный атлас», «Мертвец идет», «Голод»), Эмиль Хирш («Уцелевший», «Харви Милк») и Джесси Уильямс («Анатомия страсти», «Хижина в лесу»).

Все три песни поднимают различные социальные вопросы – так, Legacy затрагивает проблему судебной системы и правосудия, а Marcy Me – тотального полицейского контроля. В клипе на песню Smile снялась мама рэпера – Глория Картер.