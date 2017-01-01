Рэпер Jay Z опубликовал на Youtube три клипа в один день

В клипах засветились такие кинозвезды, как Рон Перлман, Сьюзен Сарандон, Эмиль Хирш и Джесси Уильямс.
Один из богатейших рэперов мира Шон Картер, известный под псевдонимом Jay Z (его состояние в 2017 году оценивается в $610 млн) опубликовал сразу три новых видео на Youtube. Пакетное предложение включает в себя клипы на песни Legacy, Smile и Marcy Me из последнего альбома рэпера под названием «4:44», который вышел в июне 2017. В клипах снялись такие звезды Голливуда, как Рон Перлман («Сыны анархии», «Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж»), Сьюзен Сарандон («Облачный атлас», «Мертвец идет», «Голод»), Эмиль Хирш («Уцелевший», «Харви Милк») и Джесси Уильямс («Анатомия страсти», «Хижина в лесу»).
Все три песни поднимают различные социальные вопросы – так, Legacy затрагивает проблему судебной системы и правосудия, а Marcy Me – тотального полицейского контроля. В клипе на песню Smile снялась мама рэпера – Глория Картер.
Jay Z является одним из самых успешных рэп-исполнителей в истории. Все его 13 студийных альбомов стали платиновыми, а некоторые и по нескольку раз – это означает, что было продано больше 1 млн копий альбома. Так, релиз 1998 года Vol. 2... Hard Knock Life разошелся в 5,4 млн копий. Рэпер также является обладателем 21 статуэтки «Грэмми» и мужем своей не менее знаменитой красавицы-жены – певицы Beyonce.
Новый альбом Jay Z «4:44» был выпущен на собственном платном стриминговом сервисе рэпера – Tidal. Интересно, что все три клипа были доступны в качестве платного контента еще в конце ноября, и только спустя месяц рэпер решил монетизировать Youtube.