Какую музыку слушали на сервисе Spotify в 2017 году

Spotify - самый первый, самый крупный и самый популярный стриминговый сервис, который позволяет слушать мировые музыкальные новинки (и не только) онлайн, да еще и бесплатно. На Spotify содержится более 30 млн композиций (данные на июль 2017), а количество активных пользователей превысило 140 млн (данные на июнь 2017).
К сожалению, в странах СНГ и в Украине сервис пока что недоступен. Причина проста — у нас была социальная сеть VK c огромной бесплатной музыкальной базой и торрент-трекеры, которые позволяли скачивать музыку даже не альбомами, а целыми дискографиями, поэтому войти на рынок в качестве платного сервиса было сложно. Другая веская причина отсутствия Spotify в Украине заключается в том, что компания к нам просто не успела. Первыми в Украину зашли такие стриминговые сервисы, как Яндекс.Музыка, Google Play, Deezer и Apple Music. Соответственно, кто не успел — тот опоздал отвоевать часть своей аудитории.
В отличие от рейтингов мировых музыкальных изданий, которые формируются субъективно, стриминговые сервисы отображают наиболее честную картину музыкальных запросов слушателей. И тем интереснее узнать, какая музыка в 2017 году по данным крупнейшего из таких сервисов является самой прослушиваемой в мире без привязки к странам СНГ, ведь ни для кого не секрет, что все музыкальные тренды и тенденции формируются в Европе и США.
Самые прослушиваемые исполнители-мужчины
Эда Ширана обласкали все, кому не лень. Достаточно посмотреть на список его номинаций и наград за всю недолгую карьеру. Каждый год, начиная с 2011, сладкоголосого рыжеволосого британца кто-то на что-то номинировал, и каждый год он получал хотя бы какой-то приз - от BBC, MTV, BRIT Awards и даже от Radio Disney. В 2018 году Эд Ширан будет бороться за крупнейшую музыкальную премию мира Grammy - правда, в номинации “Песня года”, и всего лишь как соавтор хита Джастина Бибера “Lose Yourself”. Наверное, жюри решило, что хватит хвалить парня, даже несмотря на ошеломительный коммерческий успех его третьего студийного альбома.
Дрейк - еще один звездный фаворит. Он работает на стыке рэпа и r’n’b, и эта смесь настолько захватывающая, что за 7 лет на бедного Дрейка свалилось 97 наград в 424 номинациях. 2016 год стал для канадского рэпера и певца урожайным: он выиграл 2 премии “Грэмми” из 9 номинаций за лучшую рэп-композицию и лучшее рэп-исполнение. Поэтому тот факт, что Дрейк находится в этом списке, не вызывает удивления.
Эйбел Макконен Тесфае, известный под именем The Weeknd — артист выделяющийся из общего ряда. Причем не только своей легендарной прической а-ля легендарный художник Жан-Мишель Баския, но и тем, что стал единственным в мире музыкантом, чьи песни удерживали первые три места в чарте Billboard. Ну а количество просмотров клипа на песню Starboy за год достигло отметки в 1 268 114 566 - чем не показатель признания?
Кендрика Ламара можно назвать едва ли не самым главным рэпером современности. И вполне заслуженно - его последний альбом DAMN. является концептуальным и посвящен размышлениям на религиозные темы. Однако рэпер не был бы рэпером, если бы не хвалил себя и свои заслуги. Так Кендрик Ламар не устает напоминать всем коллегам по цеху о том, кто сегодня король рэпа, провоцируя их на восстание. Конечно, список побед у рэпера не такой впечатляющий, как у Дрейка, однако 73 награды (из которых 9 “Грэмми”) в 187 номинациях — все равно впечатляющий результат.
Два американских диджея решили объединить усилия и создали один из самых высокооплачиваемых дуэтов в мире. Журнал Forbes оценил заработок музыкантов за 2017 год в 38 млн долларов - они заняли третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев. С учетом того, что их дебютный альбом Memories…Do Not Open вышел 8 месяцев назад, такими темпами The Chainsmokers скоро смогут занять первое место по уровню заработка.
Самые прослушиваемые исполнительницы
Певица Рианна вряд ли нуждается в представлении. Ее голос является одним из самых узнаваемых в современной поп-музыке. Несмотря на 12-летнюю карьеру, певица останавливаться не собирается, а 198 премий и 590 номинаций говорят сами за себя — Рианна еще далека от пика своей популярности. Кстати, певица 5 раз вошла в книгу рекордов Гиннеса.
Тейлор Свифт - настоящий монстр музыкальной индустрии. Премиями “Грэмми”, которых у нее 10 (и, вполне возможно, будет еще 2) она не ограничивается. В 2013 и 2014 Тейлор Свифт номинировалась на кинопремию “Золотой глобус” за лучшую песню, но, к сожалению, ни разу не выиграла. Однако все еще впереди. Интересно, что Тейлор Свифт, также как и Рианна, 5 раз вошла в книгу рекордов Гиннеса, а в 2017 заняла 3-е место среди самых высокооплачиваемых певиц в рейтинге журнала Forbes, заработав за год 44 млн долларов.
Селена Гомес - очень многогранная личность. Помимо того,что она преуспела на актерском поприще, девушка стала еще и успешной певицей. В 2012 году журнал “Glamour” назвал ее “Женщиной года”, а за всю свою карьеру Селена Гомес удостоилась 90 различных наград в 149 номинациях. Нужно отдать должное исполнительнице — жуткие проблемы со здоровьем (у певицы - красная волчанка, а в сентябре 2017 она перенесла трансплантацию почки) не являются для нее преградой.
Обладательницу мощного вокала с широким диапазоном Ариану Гранде часто сравнивают с дивой поп-музыки Мэрайей Кэрри. Решать это, конечно, только слушателю, но нельзя отрицать, что Ариана Гранде петь умеет и любит. Все три альбома певицы дебютировали на первых местах чарта Billboard, а из 190 номинаций она победила в 59.
В отличие от своих юных коллег по сцене, к которым успех пришел почти мгновенно, австралийская певица Sia шла к мировой славе и признанию больше 10 лет. Ее путь был тяжелым и экспериментальным, но очень плодотворным - за это время Sia выпустила 8 альбомов и 42 видеоклипа. Но в 2014 года она нашла своего слушателя - или он нашел Sia. И вот уже два альбома певицы стали “платиновыми”, а третий, вышедший в ноябре этого года, постепенно набирает обороты, несмотря на смешанные отзывы критиков.
Самые прослушиваемые группы
Группа Coldplay существует уже почти 20 лет. У них есть все возможные музыкальные награды, включая 8 премий “Грэмми” и они уже внесены во все возможные списки самых главных групп 2000-х годов. Однако Стива Мартина, идеолога группы, все заработанные регалии явно не удовлетворяют. Поэтому неудивительно, что Coldplay в последние пару лет словно переживают второе рождение.
В следующем году группа Imagine Dragons будет праздновать свое 10-летие, а их великому поп-хиту Radioactive уже исполнилось 5 лет. Тем не менее, несмотря на то, что тренды и тенденции меняются со скоростью света, их песни до сих пор звучат свежо и интересно. Группа останавливаться не собирается, ведь что такое 10 лет для музыкантов, которые знают, что нужно слушателю?
Maroon 5 - настоящие мамонты. Несмотря на то, что группа триумфально дебютировала в 2002 году, существуют они с 1994. За это время Maroon 5 успели выпустить 6 альбомов, последний из которых вышел 3 ноября. Интересно, что, как и в случае с Coldplay, несмотря на прохладные и сдержанные рецензии критиков на последний альбом, обе группы все равно вошли в список самых прослушиваемых.
Linkin Park в конце 90-х стали настоящей сенсацией. Смешивая рок, рэп и электронику, группа выпустила два отличных альбома, а их песня “Numb” стала настоящим гимном среди подростков 2003 года. После этого группа резко сменила стиль на поп-рок. Но 2017 год выдался особенно тяжелым для группы. Сначала они выпустили очень слабый альбом “One More Light”, прохладно принятый критиками. А спустя месяц вокалист и “лицо” группы Честер Беннингтон покончил с собой.
Хип-хоп трио Migos является “семейной” группой - все три участника приходятся друг другу родственниками. Однако это никак не помешало им выпустить 2 по-настоящему прорывных альбома. Помимо этого, рэперы известны своим фирменным движением под названием DAB, которое приобрело по-настоящему культурное значение с среде танцоров и, как ни странно, спортсменов.
Самые прослушиваемые песни "Shape of You" - Ed Sheeran "Despacito" Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber "Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee "Something Just Like This" - The Chainsmokers & Coldplay "I’m the One" - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne Самые прослушиваемые альбомы
С учетом списка самых популярных исполнителей, список альбомов удивления не вызывает.
1. "÷ -" Ed Sheeran
2. "More Life" - Drake
3. "DAMN." - Kendrick Lamar
4. "Starboy" - The Weeknd
5. "Stoney" - Post Malone