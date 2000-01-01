Какую музыку слушали на сервисе Spotify в 2017 году

К сожалению, в странах СНГ и в Украине сервис пока что недоступен. Причина проста — у нас была социальная сеть VK c огромной бесплатной музыкальной базой и торрент-трекеры, которые позволяли скачивать музыку даже не альбомами, а целыми дискографиями, поэтому войти на рынок в качестве платного сервиса было сложно. Другая веская причина отсутствия Spotify в Украине заключается в том, что компания к нам просто не успела. Первыми в Украину зашли такие стриминговые сервисы, как Яндекс.Музыка, Google Play, Deezer и Apple Music. Соответственно, кто не успел — тот опоздал отвоевать часть своей аудитории.

В отличие от рейтингов мировых музыкальных изданий, которые формируются субъективно, стриминговые сервисы отображают наиболее честную картину музыкальных запросов слушателей. И тем интереснее узнать, какая музыка в 2017 году по данным крупнейшего из таких сервисов является самой прослушиваемой в мире без привязки к странам СНГ, ведь ни для кого не секрет, что все музыкальные тренды и тенденции формируются в Европе и США.