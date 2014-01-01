Нельзя развидеть: вышел финальный трейлер ужастика «Слендермен»

«Кто его увидит, развидеть не сможет!» – тревожным голосом сообщает героиня фильма в новом ролике.
23 августа в украинский прокат выйдет фильм ужасов «Слендермен». Персонажи страшного интернет-фольклора нечасто становятся героями высокобюджетных фильмов, продюсеры которых предпочитают делать ставку на старых добрых вампиров, оборотней и ведьм. «Крипипастам» уютнее в формате сериалов – взять хотя бы «Нулевой канал» SyFy или веб-сериал «Мраморные шершни» на YouTube, основанный на легендах о Слендермене. Во время первых сезонов «Шершней» этот персонаж еще был достоянием небольшого круга любителей ужастиков, но в 2014 году, когда двое девочек-подростков попытались убить свою одноклассницу, «чтобы впечатлить Слендермена», его зловещую фигуру стали обсуждать все поголовно.
Оставив споры о том, насколько этично снимать фильм по сюжету, который уже толкнул двух детей на убийство, можно лишь делать ставки на то, насколько эстетичным будет результат.
Режиссер Сильвэн Уайт («Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом») не запятнал себе руки особо качественными фильмами, зато юная исполнительница главной роли Джои Кинг уже знакома фанатам жанрового кино («Заклятие»). Музыку написал не нуждающийся в представлении Рамин Джавади, так что, как бы ни выглядел готовый фильм, звучать он будет прекрасно.
Напомним также, что Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa решили спродюсировать новую экранизацию «Войны миров» Герберта Уэллса – на этот раз в формате сериала.