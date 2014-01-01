Нельзя развидеть: вышел финальный трейлер ужастика «Слендермен»

23 августа в украинский прокат выйдет фильм ужасов «Слендермен». Персонажи страшного интернет-фольклора нечасто становятся героями высокобюджетных фильмов, продюсеры которых предпочитают делать ставку на старых добрых вампиров, оборотней и ведьм. «Крипипастам» уютнее в формате сериалов – взять хотя бы «Нулевой канал» SyFy или веб-сериал «Мраморные шершни» на YouTube, основанный на легендах о Слендермене. Во время первых сезонов «Шершней» этот персонаж еще был достоянием небольшого круга любителей ужастиков, но в 2014 году, когда двое девочек-подростков попытались убить свою одноклассницу, «чтобы впечатлить Слендермена», его зловещую фигуру стали обсуждать все поголовно.

Оставив споры о том, насколько этично снимать фильм по сюжету, который уже толкнул двух детей на убийство, можно лишь делать ставки на то, насколько эстетичным будет результат.