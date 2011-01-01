Раз в семь лет: Sade выпустила саундтрек к фильму

«Я никогда бы не подумала, что она скажет «да», но все равно спросила. Она оказалась доброй и щедрой. Богиня. Мы вместе начали путешествие, которое я никогда не забуду. С гордостью объявляю, что Шаде записала оригинальную песню для "Излома времени". Она называется Flower of the Universe. И это мечта, которая стала явью», – написала Ава.

Последнюю композицию Sade представила еще в 2011 году. Альбом The Ultimate Collection состоял из самых известных песен артистки и включал несколько новых треков.

Напомним, «Излом времени» является экранизацией популярного романа 1960-х годов «Трещина во времени» писательницы Мадлен Л'Энгл. В центре сюжета находится девушка Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После таинственных событий юная героиня отправляется на поиски отца вместе с одноклассником и младшим кузеном. Детям предстоят путешествия во времени и открытие странных миров.

В украинском прокате фильм стартует 8 марта 2018 года.