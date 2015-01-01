Рада дала «зеленый свет» совместному кинопроизводству с Израилем

Верховная рада ратифицировала соглашение о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографии между украинским и израильским правительствами, сообщает пресс-служба Госкино.

Само соглашение было подписано 22 декабря 2015 года в Иерусалиме в рамках визита президента Петра Порошенко в Израиль.

Как отмечают в Госкино, оно даст возможность активизировать взаимовыгодное сотрудничество в сфере кинематографа: украинский кинопроизводителям это поможет привлекать иностранные инвестиции в отрасль, увеличить количество отечественного кинопродукта и, в целом, улучшить международный имидж страны.Кроме совместного производства фильмов, соглашение предусматривает расширение культурного сотрудничества: проведение дней национального кино, развитие базового и высшего образования, обмен опытом и т.д.

Вместе с тем, уточняют в ведомстве, соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Напомним, 23 марта Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.