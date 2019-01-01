Работа над комедией «Секс и ничего личного» завершена

Кинокомпания «Star Media» представила Госкино завершенный фильм Ольги Ряшин «Секс и ничего личного».

Фильм стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки составила 12 млн 827 тыс. 240 грн, что, в свою очередь, составляет 49,67% от общей стоимости производства фильма.

Режиссером картины является Ольга Ряшина, продюсерами – Влад Ряшин и Юрий Минзянов. Сценаристы – Сергей Притула, Валентин Сергийчук, Виталий Тыльный, Владимир Ковцун и Владимир Жогло.

«Это не философский фильм, хотя он и затрагивает многие важные темы – что такое любовь и отношения, такое партнерство, какую роль мы играем в жизни партнера, как достичь желаемого и понять, чего ты хочешь на самом деле», — делится Ольга Ряшина.

Роли в фильме исполнили актеры Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Наталья Мазур, шоумен и актер Сергей Притула, комедийный актер и певец Андрей Данилко и другие.

Премьеру фильма ожидаем 20 декабря 2018 года.