ТЕЛЕКРИТИКА

Производство фильма-мюзикла «Гуцулка Ксеня» завершено

Культура

Премьера модерновой мелодрамы состоится в Украине весной 2019 года.


Кинокомпания «Гагарин Медиа» представила Госкино завершенный в производстве фильм Алены Демьяненко «Гуцулка Ксеня».

Либретто одноименной оперетты Ярослава Барнича стало основой литературного сценария фильма. Автор сценария и режиссер фильма – Алена Демьяненко, продюсеры – Дмитрий Томашпольский и Алена Демьяненко.

Действие ленты происходит в 1938 году, в карпатскому поселке Ворохта. В поселок прибывают бывшие жители, а сейчас – американские эмигранты, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он получит свое миллионное наследство при условии, что женится на сознательной украинке. До введения советских войск на территорию Западной Украины остается две недели.

Как отмечает режиссер ленты Алена Демьяненко, фильм не етногафический, а, скорее, «модерновая мелодрама в стиле украинского танго», и ориентирован на самую широкую зрительскую аудиторию.

Фото: Facebook

«Гуцулка Ксеня» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Сумма государственного финансирования проекта составляет 23 млн 871 тыс. грн при общей стоимости производства 47 млн 742 тыс. 800 грн.

Главные роли в фильме исполнили: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжюр (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), фрик-кабаре Dakh Daughters, с участием группы «ДахаБраха».

Премьера фильма в Украине состоится весной 2019 года.

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