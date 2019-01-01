Производство фильма-мюзикла «Гуцулка Ксеня» завершено

Кинокомпания «Гагарин Медиа» представила Госкино завершенный в производстве фильм Алены Демьяненко «Гуцулка Ксеня».

Либретто одноименной оперетты Ярослава Барнича стало основой литературного сценария фильма. Автор сценария и режиссер фильма – Алена Демьяненко, продюсеры – Дмитрий Томашпольский и Алена Демьяненко.

Действие ленты происходит в 1938 году, в карпатскому поселке Ворохта. В поселок прибывают бывшие жители, а сейчас – американские эмигранты, чтобы найти невесту для молодого Яро. Он получит свое миллионное наследство при условии, что женится на сознательной украинке. До введения советских войск на территорию Западной Украины остается две недели.

Как отмечает режиссер ленты Алена Демьяненко, фильм не етногафический, а, скорее, «модерновая мелодрама в стиле украинского танго», и ориентирован на самую широкую зрительскую аудиторию.