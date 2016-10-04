ТЕЛЕКРИТИКА

Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение финансирования кино

Культура

Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на следующий год, согласно которомусовокупные расходы Госкино составляют 520,717 млн грн. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов (НСКУ).

Таким образом, по сравнению с 2017-м финансирование увеличено почти на 4,76 млн грн.

Больше всего выросли расходы по программе «Руководство и управление в сфере кинематографии» (зарплаты, коммунальные услуги и т.д.) – почти на 3,765 млн грн до 12,497 млн грн.

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Расходы на создание и распространение национальных фильмов и финансовую поддержку киностудии Довженко выросли на 1 млн грн, составив 502,5 млн грн.

На осуществление концертно-художественных, культурологических мероприятий в сфере кинематографии и финансовую поддержку НСКУ предусмотрено, как и в 2017-м, 5,3 млн грн. Также неизменным является объем финансирования грантов президента молодым деятелям искусства для создания и реализации творческих проектов в сфере кино и различных премий – 420 тыс. грн.

Напомним, в проекте госбюджета-2018 для общественного вещания предусмотрено лишь чуть более 776,5 млн грн, а не 1,5 млрд грн, предусмотренных законодательством.

Фото: ukrkino.com.ua

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