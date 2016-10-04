Проект госбюджета-2018 предусматривает увеличение финансирования кино

Расходы на создание и распространение национальных фильмов и финансовую поддержку киностудии Довженко выросли на 1 млн грн, составив 502,5 млн грн.

На осуществление концертно-художественных, культурологических мероприятий в сфере кинематографии и финансовую поддержку НСКУ предусмотрено, как и в 2017-м, 5,3 млн грн. Также неизменным является объем финансирования грантов президента молодым деятелям искусства для создания и реализации творческих проектов в сфере кино и различных премий – 420 тыс. грн.

Напомним, в проекте госбюджета-2018 для общественного вещания предусмотрено лишь чуть более 776,5 млн грн, а не 1,5 млрд грн, предусмотренных законодательством.

Фото: ukrkino.com.ua