Продюсер фильма «Бобот»: такой объем компьютерной графики в Украине никто еще не делал

По словам продюсера, «работать на хромакее в павильоне доставляет сложности не только для актеров и режиссера: самые большие сложности возникают в момент работы над самой графикой. Например, не тот свет во время съемки или же актер стоял, или смотрел не в ту сторону. Все это тянет за собой большие временные затраты», – делится нюансами производства Алексей Москаленко.

Всего на создание ленты, добавил продюсер, у продакшена был год. К слову, в работе над фильмом съемочной группе помогали специалисты из «Укрэнерго», благодаря которым удалось создать в ленте вымышленные энергетические станции, которые один в один похожи на настоящие.

Напомним, бюджет фильма составил 20 млн гривен, из которых половину профинансировало Госкино.

Заглавное фото: афиша фильма