ТЕЛЕКРИТИКА

Продюсер фильма «Бобот»: такой объем компьютерной графики в Украине никто еще не делал

Культура

30 августа на экраны выйдет одна из первых украинских Sci-Fi-лент «Бобот и Энергия Вселенной» режиссера Максима Ксенды. Потусторонние миры, пришельцы, и даже вымышленные энергетические станции – продюсер фильма Алексей Москаленко уверен: такую сложную с точки зрения графики ленту Украина еще не видела.


Это не «Артур и минипуты» Люка Бессона и даже не «Властелин колец» Питера Джексона – авторы ленты «Бобот и Энергия Вселенной» уверяют, что даже не думали делать фильм похожим на типичную американскую фантастику. А наоборот, таким образом авторы пытались создать первый украинский фантастический боевик.

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«Компьютерная графика составляет 50% всего фильма «Бобот и Энергия Вселенной» при хронометраже в 90 минут. Мы замахнулись на такой объем графики, который еще никто не осмеливался делать в Украине», – рассказал продюсер фильма Алексей Москаленко в интервью изданию Realist.online.

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Фото: UA.news

По словам продюсера, «работать на хромакее в павильоне доставляет сложности не только для актеров и режиссера: самые большие сложности возникают в момент работы над самой графикой. Например, не тот свет во время съемки или же актер стоял, или смотрел не в ту сторону. Все это тянет за собой большие временные затраты», – делится нюансами производства Алексей Москаленко.

Всего на создание ленты, добавил продюсер, у продакшена был год. К слову, в работе над фильмом съемочной группе помогали специалисты из «Укрэнерго», благодаря которым удалось создать в ленте вымышленные энергетические станции, которые один в один похожи на настоящие.

Напомним, бюджет фильма составил 20 млн гривен, из которых половину профинансировало Госкино.

Заглавное фото: афиша фильма

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