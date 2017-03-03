Продюсер «Безумцев» и «Клана Сопрано» создаст сериал «Романовы»

Продюсер сериалов «Безумцы» и «Клан Сопрано» Мэттью Вайнер создаст для Amazon сериал «Романовы» о людях, считающих себя потомками царской семьи, сообщает Meduza.

"Меня привлекает, что эти персонажи, считающие себя потомками последней самодержавной семьи, правда это или нет, являются частью одного из самых грандиозных преступлений в истории", — отметил он.

По словам Вайнера, новый сериал будет антологией, состоящей из восьми частей. У каждой серии будут свои сюжетная линия и актерский состав. Половину эпизодов снимут в США, половину — в других странах. "Причина, по которой я выбрал Романовых, заключается в том, что в эпоху, когда у нас есть социальные медиа, теоретически дающие связь друг с другом, похоже, что на самом деле мы дальше друг от друга, чем когда-либо ранее", — сказал он.

В «Романовых» будут задействованы некоторые актеры, игравшие в «Безумцах», но их имена продюсер пока не называет.Бюджет сериала-антологии составит около $50 млн. Его премьера запланирована на весну 2018 года.

Напомним, сериал «Безумцы» выходил на американском телеканале AMC с 2007 по 2015 годы. Лента четыре раза подряд завоевывали «Эмми» как лучший драматический сериал, установив рекорд для этой премии. Мэттью Вайнер также известен по работе над сериалом «Клан Сопрано», где он был исполнительным продюсером и сценаристом пятого и шестого сезонов.

Фото: wikimedia.org / David Shankbone