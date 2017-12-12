Продолжения «Чужого» от Ридли Скотта не будет

Кинокомпания 20th Century Fox приостановила работу над продолжением фильма «Чужой: Завет» режиссера Ридли Скотта. Информация об этом появилась на THR Russia.
Франшиза заморожена на неопределенный срок.
Перспективы сиквела и раньше выглядели шатко, поскольку картина собрала в прокате крайне мало даже в сравнении с предыдущим «Прометеем» (2012 г.) : «Чужой: Завет» (2017 г.) заработал лишь $74 млн в США, тогда как «Прометей» – $126 млн. При этом до выхода «Завета» сам Ридли Скотт говорил, что если он будет иметь успех у зрителей, то будет выпущен и следующий фильм, а затем – еще три.
Ранее студия планировала начать препродакшен новой части «Чужого» в этом месяце, а съемки – летом 2018 года. Однако, по слухам, работы не только не начались, но и было продано немало оборудования и декораций, чтобы вернуть потраченные деньги.
«Чужой: Завет» являюется продолжением фильма «Прометей», второй частью приквел-серии фильмов о Чужих и шестым фильмом во вселенной Чужих. Главные роли в ленте исполнили Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер и Билли Крудап.
Фото: foxmovies.com