Продолжения «Чужого» от Ридли Скотта не будет

Ранее студия планировала начать препродакшен новой части «Чужого» в этом месяце, а съемки – летом 2018 года. Однако, по слухам, работы не только не начались, но и было продано немало оборудования и декораций, чтобы вернуть потраченные деньги.

«Чужой: Завет» являюется продолжением фильма «Прометей», второй частью приквел-серии фильмов о Чужих и шестым фильмом во вселенной Чужих. Главные роли в ленте исполнили Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер и Билли Крудап.

Фото: foxmovies.com