ТЕЛЕКРИТИКА

Продолжением сериала «Молодой Папа» Соррентино станет «Новый Папа»

Культура

Американский телеканал HBO и британский Sky заказали у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала «Молодой Папа». Новая лента будет называться «Новый Папа», сообщает The Hollywood Reporter.

Начало съемок запланировано на конец следующего года в Италии. Сценарий к продолжению ленты написали сам Соррентино и Умберто Контарелло.

Однако пока неизвестно, будет ли задействован в сериале актер Джуд Лоу, сыгравший главную роль в «Молодом Папе». Кастинг на главную и другие роли в «Новом Папе» начнется в ближайшее время.

Культура

Режиссер Паоло Соррентино – о сериале «Молодой Папа»: Meduza

Напомним, «Молодой папа» – первый сериал в карьере Соррентино. Он посвящен жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII и его попыткам реформировать церковь. Еще до премьеры сериала в октябре 2016 года было принято решение продлить его на второй сезон.

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