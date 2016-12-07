Продолжением сериала «Молодой Папа» Соррентино станет «Новый Папа»

Американский телеканал HBO и британский Sky заказали у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала «Молодой Папа». Новая лента будет называться «Новый Папа», сообщает The Hollywood Reporter.
Начало съемок запланировано на конец следующего года в Италии. Сценарий к продолжению ленты написали сам Соррентино и Умберто Контарелло.
Однако пока неизвестно, будет ли задействован в сериале актер Джуд Лоу, сыгравший главную роль в «Молодом Папе». Кастинг на главную и другие роли в «Новом Папе» начнется в ближайшее время.
Напомним, «Молодой папа» – первый сериал в карьере Соррентино. Он посвящен жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII и его попыткам реформировать церковь. Еще до премьеры сериала в октябре 2016 года было принято решение продлить его на второй сезон.