Продолжением сериала «Молодой Папа» Соррентино станет «Новый Папа»

Американский телеканал HBO и британский Sky заказали у итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино продолжение сериала «Молодой Папа». Новая лента будет называться «Новый Папа», сообщает The Hollywood Reporter.

Начало съемок запланировано на конец следующего года в Италии. Сценарий к продолжению ленты написали сам Соррентино и Умберто Контарелло.

Однако пока неизвестно, будет ли задействован в сериале актер Джуд Лоу, сыгравший главную роль в «Молодом Папе». Кастинг на главную и другие роли в «Новом Папе» начнется в ближайшее время.