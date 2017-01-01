«Прочь», «Леди Птица» и другие: IndieWire составило свой топ-10 фильмов года

Издание IndieWire опросило более 200 кинокритиков и журналистов ведущих изданий со всего мира (Time, Variety, Entertainment Weekly и др.), чтобы на основании их мнения составить рейтинг из десяти лучших картин уходящего года. Каждому фильму они присваивали баллы, сумма которых и определила его позицию в топ-10.

Возглавил список сатирический хоррор Джордана Пила «Прочь», в первую очередь, за работу режиссера и сценарий. На втором месте находится комедийная драма «Леди Птица» Греты Гервиг, в основном, за игру актеров; на третьем – военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Кроме них, в рейтинг попали «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона за режиссерскую работу, «Проект «Флорида» Шона Бейкера, «Форма воды» Гильермо Дель Торо, «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Персональный покупатель» Оливье Ассаяса, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха и «Секретное досье» Стивена Спилберга.

Напомним, ранее журнал The Hollywood Reporter опубликовал антирейтинг фильмов 2017 года. Лидируют в нем «9/11», «Валериан и город тысячи планет» и «Книга Генри».