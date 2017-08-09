«Прочь», «Дюнкерк» и другие: Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы года

"Фильм вышел в феврале, что достаточно рано для возможности номинации на «Оскар». Все думали, что за лето о картине забудут, но этого не произошло. Многие также говорили, что трейлер к ней выглядит слишком жестко, однако он продолжает привлекать внимание", – отмечают в Rotten Tomatoes.

На втором месте – мелодрама «Любовь – болезнь» Майкла Шоуолтера о реальной истории романтических отношений пакистанца Кумейла Нанджиани и американки Эмили Гордон. Лента получила 98% положительных отзывов от 242 кинокритиков и 89% от зрителей. Третье место досталось военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк» с результатом 92% и 82% голосов соответственно.