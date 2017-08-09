«Прочь», «Дюнкерк» и другие: Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы года

Дебютная полнометражная картина режиссера Джордана Пила «Прочь» (Get Out) стала самым популярным фильмом уходящего года по версии киноресурса Rotten Tomatoes.
Этот сатирический хоррор о расизме получил 99% положительных отзывов от 294 кинокритиков. Зрители поставили ему оценку 87%.
"Фильм вышел в феврале, что достаточно рано для возможности номинации на «Оскар». Все думали, что за лето о картине забудут, но этого не произошло. Многие также говорили, что трейлер к ней выглядит слишком жестко, однако он продолжает привлекать внимание", – отмечают в Rotten Tomatoes.
На втором месте – мелодрама «Любовь – болезнь» Майкла Шоуолтера о реальной истории романтических отношений пакистанца Кумейла Нанджиани и американки Эмили Гордон. Лента получила 98% положительных отзывов от 242 кинокритиков и 89% от зрителей. Третье место досталось военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк» с результатом 92% и 82% голосов соответственно.
Кроме них, в топ-10 вошли фильмы: «Чудо-женщина», «Леди Птица», «Логан», «Звездные войны: Последние джедаи», «Малыш на драйве», «Коко» и «Тор: Рагнарок».
Также в рейтинг попали «Планета обезьян: Война», «Человек-паук: Возвращение домой», «Проект «Флорида», «Форма воды» Гильермо дель Торо и др. Со всеми 100 позициями можно ознакомиться здесь.